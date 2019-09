Horóscopo del día sábado 21 de septiembre de 2019

Aries: Hoy alcanzarás la resignación en ciertos factores que a tu vida sentimental se refieren. No pierdas tus metas de vista.

Amor: Las actitudes dicen más que las palabras. No caigas en discusiones con tu pareja, solo demuestra tu punto de vista con hechos.

Riqueza: Lograrás grandes avances respecto de tu itinerario durante solamente la mañana. La tarde presentará momentos de tranquilidad.

Bienestar: No te dejes llevar por los prejuicios y preconceptos. Aprende que cada persona es única e irrepetible, y por ende imposible de catalogar de antemano.

Tauro: Etapa de confusión. Hay apariencias que ocultan las verdaderas razones de un distanciamiento muy desagradable de un ser querido.

Amor: Cuando aparezca una llamada telefónica o una carta, deberás interpretarla como un signo. Alguien está tratando de decirte algo.

Riqueza: Se presentará una apertura en tu carrera profesional. Es probable que surjan nuevas ideas, de las que podrás sacar provecho.

Bienestar: No permitas que tus flaquezas mermen tu utilidad y tus posibilidades de éxito. Desarrolla la voluntad, esta te dará valor para salir de lo indeseable.

Géminis: Procura que no todo sea fiesta y diversión en tu vida porque podrías dejar cosas pendientes que después no podrás terminar.

Amor: Vivirás un tiempo manteniendo relaciones frecuentes con tu pareja, incluso encontrando sorpresas creativas. Disfrútalo.

Riqueza: Cuídate de la tendencia a ser demasiado generoso. Muéstrate en tu mejor aspecto en presencia de tus superiores.

Bienestar: Como no tienes mucho aliciente en tu actual ocupación, te aburres. Ha llegado el momento de valorar si estás en el lugar adecuado.

Cáncer: La situación de los astros es inmejorable. Planifica tus asuntos porque sólo por un error de tu parte puede haber complicaciones.

Amor: Vivirás una etapa sublime en el amor, sin planteamientos ni preguntas, sin celos ni planes. Sólo sexo y buenos momentos compartidos.

Riqueza: El alquiler de algún inmueble valioso está por realizarse. Presta atención a las garantías y a toda la documentación en general.

Bienestar: Tu predisposición a ser feliz y a disfrutar de las oportunidades que se te presenten es la actitud idónea para conseguir máximas cuotas de satisfacción.

Leo: Andas dándole vueltas a una agresión latente, tienes que sacarla afuera con deportes o cualquier otra forma de ejercicio físico.

Amor: Período ideal para programar actividades compartidas. Una cosa es ser amable y otra dejarse atropellar. Mantén distancia.

Riqueza: Días de muchos gastos. Por eso nada mejor que tener una reserva en caja. Divertirse no es sinónimo de despilfarrar dinero.

Bienestar: Te has concentrado en los planes sobre la carrera, ahora hay que considerar la felicidad personal. Piensa en lo que quieres y trata de lograrlo.

Virgo: Hoy te sobrará la energía, tus colegas estarán algo sorprendidos. Contén tus impulsos porque acabarás exhausto.

Amor: Harás bien en mantener una postura prudente hoy y no aceptar tampoco muchos riesgos. Cuando trates de seducir, ten un plan B.

Riqueza: Entrarás en una etapa de tranquila espera, tu patrimonio no se multiplicará en forma rápida pero tampoco perderás lo que posees.

Bienestar: Estás en los días apropiados para poner en marcha tu natural optimismo. Sin embargo, conviene ser realista en algunos temas y optimista en otros.

Libra: La necesidad es la madre de la inventiva. Buscarás cada medio a tu alcance para lograr entenderte con tu pareja.

Amor: Haz participe a tu pareja de los problemas que te tocan vivir en cualquier área de tu vida. Ella te ayudará a sentirte mejor.

Riqueza: Tendrás grandes avances en proyectos financieros iniciados recientemente. Tendrás una infusión de efectivo pronto.

Bienestar: No todo proyecto que emprendas terminará en un éxito. Solo asegúrate de poner todo de ti para alcanzarlo y no tendrás ningún tipo de arrepentimientos.

Escorpio: Expansión, oportunidades, viajes, cursos, estudios, nuevas oportunidades aparecen en tu vida. Aprovecha, la oportunidad no viene todos los días.

Amor: El deseo no faltará a la cita. Atracción y camaradería, aunque no tienes ni que pronunciar la palabra compromiso.

Riqueza: Las actividades de comercio o mercantiles pueden tener una buena perspectiva. Buen momento para obtener ascensos.

Bienestar: No te pongas en víctima, quien te ama no tiene por qué atenderte como a un chico. Si no cambias tu actitud lograrás alejar a esa persona.

Sagitario: Se presentarán inconvenientes e incidencias en el transcurso de viajes. Busca aficiones y actividades que te distraigan.

Amor: Alguien de la familia será un gran apoyo cuando te distancies de tu pareja o debas tomar una decisión. Confía en gente cercana.

Riqueza: Tus ingresos se elevan, pero también tus gastos. Cuídate porque si no, en breve, terminarás viviendo de la caridad ajena.

Bienestar: Tu energía no está en su punto más alto, debes buscar buenos momentos para pasarlos con la familia y recargar tus baterías. Evita conflictos.

Capricornio: Tendrás que dejar de lado ciertas actitudes si pretendes alcanzar cierto éxito a nivel sentimental. No caigas en falsedades.

Amor: Día apropiado para actividades románticas con tu pareja. Busca compartir una velada con velas, o algún film romántico con ella.

Riqueza: Hoy responderás por tus acciones malintencionadas de tiempos pasados. A todos nos llega la hora de enfrentar consecuencias.

Bienestar: El futuro no es el lugar apropiado para poner tus mejores días. Aprovecha el hoy para hacer realidad tus sueños e ilusiones. No esperes a mañana.

Acuario: Estarás protegido en las decisiones que tengas que tomar en el día de hoy. Sin embargo, un poco de prudencia no estaría de más.

Amor: Estarás más ansioso de lo habitual y seguramente te tranquilizarás si prestas más atención a tus necesidades sentimentales.

Riqueza: Si te proponen algún proyecto, no lo aceptes porque no será beneficioso. Si estás sin trabajo, este no será día de encontrarlo.

Bienestar: Interpreta tus actos con realismo, reacciona a tiempo y no hagas que tengan que esperarte cuando la decisión es inminente.

Piscis: Es posible que exista falsedad en la amistad. Las personas de tu ámbito laboral actuarán de una forma confusa, mejor anda con cuidado.

Amor: Si existe algo que te inquieta de tu pareja, es bueno ponerlo sobre la mesa y sincerarte con ella. No hay que ocultar nada.

Riqueza: Vives intensamente para concretar tus sueños, y en ellos, lo más importante es tener el primer puesto.

Bienestar: Recuerda que el nivel de problemas que tengas será en proporción a lo que deseas tener. No hay crecimiento sin responsabilidades.