Luis Novaresio confirmó su romance con un empresario

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!", expresó Luis Novaresio hace una semana cuando obtuvo el "Martín Fierro de Cable" como mejor conductor.

A partir de su declaración de amor, se despertó una gran curiosidad por saber a quién iba dirigido el mensaje. Sin embargo, el misterio se reveló este viernes cuando el locutor anunció que está en pareja con Braulio Bauab, un reconocido empresario inmobiliario.

El primero en confirmar su romance fue el propio Braulio en sus redes sociales cuando publicó una foto de Luis junto a un cuadro que decía "amor". Aunque minutos después, decidió borrar la imagen.

Luego, fue el conductor de "Debo Decir" quien rompió el silencio con una romántica foto con su novio y gritó a los cuatro vientos: "Muchas gracias por todos los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy se además, que compartirla la hace más plena".