Insólito: el curioso asalto al Área 51 del que todos hablan

"Let's see them aliens" (Veamos a esos aliens). Con esa premisa como bandera, miles de personas se convocaron vía Facebook para asaltar y confirmar la presencia de extraterrestres en el Área 51, la base militar más segura de Estados Unidos, donde creen que los tienen retenidos.

"Si corremos como Naruto, podemos movernos más rápido que sus balas", ironiza la página en la red social. Por supuesto, se trata de un evento viral bizarro, pero no por ello no deja de llamar la atención ya que de los poco más de dos millones de personas que ya confirmaron asistencia hasta el momento, al menos uno creerá que es cierto. O no.

Llegó el "Día D" para invadir las instalaciones del ejército de Estados Unidos, en el desierto de Nevada. El Área 51 también es conocida como "Groom Lake" o "Homey Airport". Se trata de un destacamento remoto de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis, al sur del estado de Nevada.

De acuerdo con la CIA, las designaciones correctas para las instalaciones de Area 51 son el Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevada y Groom Lake.

Se encuentra ubicada en Nevada, a unos 133 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. El objetivo principal de la base nunca estuvo claro. El intenso secretismo que la rodea llegó a convertirse en objeto de interés, eje principal de teorías conspirativas y del fenómeno OVNI.

La creencia de que el ejército estadounidense tiene encerrados aliens con los que experimenta en el Area 51 viene de la década del 40. El 8 de julio pasado se cumplieron 72 años del Caso Roswell, referido al presunto choque de una nave de origen no terrestre (un globo según la versión oficial), cerca de la ciudad de Roswell, en Nuevo México.

Los aficionados a las teorías conspirativas creen que tal nave fue llevada al Area 51, donde sus fronteras son fuertemente vigiladas y en los alrededores hay múltiples letreros y postes que advierten a la gente sobre la zona restringida.

En búsqueda de los aliens la multitud se concentrará para intentar ingresar y ver si hay gente de otro planeta. No hace falta aclarar que, en la puerta, está el ejército de los Estados Unidos.