“El Veloz” Quiroga ya está listo para un nuevo combate rentado

Gabriel “El Veloz” Quiroga (1-0) realizará este sábado 21 su segunda pelea en el campo rentado en el Club Unión de Presidente Derqui, en Pilar, Buenos Aires.

El púgil de Fray Mamerto Esquiú se medirá con el bonaerense Bautista Lihué “Sonrisa” González López (1-0), en la división Mosca y a cuatro asaltos.

“Llego bien y con muchas ganas, con hambre de gloria, me siento bien y fuerte. Me preparé al cien por cien de la mano de mis preparadores físicos Dimas y Exequiel García, unos grosos y, técnicamente, con mi entrenador el “Chano” Martinez. Me entreno bien mental y técnicamente perfecto”, señaló “El Veloz” Quiroga.

“De mi rival sé que es guapo y boxea bien, es favorito y tiene un buen pasado amateur. Me preparé para dar lo mejor y ganarle, voy a hacer mi pelea”, expresó con respecto a su contrincante de este sábado 21.

“La idea es ir a pelear donde sea, siempre en forma y bien entrenado. No elegiré rivales, todos somos iguales y me tengo mucha fe. Como vengo entrenando y motivado, voy a ir creciendo en cada pelea”, agregó.

“Dios quiera que salga todo bien en este combate y seguramente, a fin de año, estaremos subiendo de nuevo al cuadrilátero. Tenemos pensado de pelear seguido, donde nos convoquen, entrenamos duro todos los días para que se vea el fruto”, prosiguió. De esta manera, Quiroga está listo para un nuevo combate, que comenzará hoy con el pesaje.