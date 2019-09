Líder de los docentes en Chubut: "Que los alumnos aprendan a luchar es más importante que saber la raíz cuadrada"

El secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Santiago Goodman, formuló una polémica declaración al asegurar que "es muchísimo más importante que los alumnos aprendan a luchar que saber la raíz cuadrada".

La declaración se produjo en medio de la profunda crisis social y económica que atraviesa la provincia y ante la consulta sobre la posibilidad de que los chicos pierdan el año debido al conflicto docente.

"No se pierde el año, quédense tranquilos que todos los compañeros y los estudiantes van a aprender a luchar, que es muchísimo más importante que sabre la raíz cuadrada de un montón de cosas", sostuvo en diálogo con el diario El Chubut.

El docente aseguró que "no se puede volver a dictar clases sin salario, obra social, ni infraestructura" y cargó con dureza contra la administración de Mariano Arcioni. "Vengan con nosotros a cagarse de frío como se cagan de frío los pibes que van a la Escuela 729. ¿De qué carajo me hablan que se puede volver a clases? ¡Que no mientan más!", aseguró.

Goodman es uno de los dirigentes más activos y con más alto perfil en el conflicto docente. De hecho, días atrás, denunció amenazas y un escrache en la puerta de su casa.

Este jueves, el gobernador Arcioni descartó una posible renuncia y afirmó: "Estoy más fuerte que nunca para sacar la provincia adelante". El Gobernador le reclamó a la Casa Rosada que transfiera $1327 millones correspondientes a la coparticipación federal y al Fondo de Incentivo Docente, pero desde el Ejecutivo aseguran que el dinero ya fue enviado.