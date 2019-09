Daniel Vila denunció presiones del presidente Mauricio Macri

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, estuvo en un mano a mano con Alejandro Fantino donde habló sobre su relación con Mauricio Macri, Néstor y Cristina Kirchner, y Alberto Fernández y hasta dio detalles sobre su relación con Sergio Massa. En el medio de la entrevista denunció una complicada situación que vivió con Mauricio Macri.

Cuando él asume me pide que la empresa que yo represento, Supercanal, le devuelva al Estado el espectro (en referencia al espectro radieléctrico en el que su firma se podía mover dentro del país para desarrollarse). Nosotros estábamos en una situación de conflicto. Habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín", disparó en un primer párrafo que prometía un desarrollo contundente.

"Yo le dije que no podía... finalmente le entregué un papel firmado que decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y entregarlo recién el día que yo vendiera mi empresa. Cosa que no hizo. Como no lo hizo y presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían su reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado", continuó.

Pero lo más potente llegó después, desnudando una trama en la que Macri aparece como el lobbista principal del grupo comandado por Héctor Magnetto. "¿Qué hizo el presidente? Lo mandó al ministro (Oscar) Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro me mandó un whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal", relató.

"Vos sabés que es muy grave lo que estás diciendo y mañana la Justicia te puede citar de oficio", retrucó Fantino. "No tengo problema, tengo los whatsapp así que con gusto los voy a llevar... es más, no solamente tengo los whatsapp sino que saqué copias de las capturas telefónicas y las hice certificar por escribano", redondeó y, quizá, dejó picando una pelota que puede transformarse en un gran dolor de cabeza para un presidente en retirada que día a día ve como puede ser su futuro judicial una vez que deje el poder el 10 de diciembre próximo.