Brutalidad policial: Podría perder la visión de un ojo por los golpes en el patrullero

Un grave episodio de violencia salpica nuevamente a la Policía de la Provincia.

Un hombre mayor de edad podría perder la visión de uno de sus ojos, producto de la extrema violencia con la que fue atacado, según denunció la víctima en la sede judicial, por efectivos de la Policía de la Provincia, en el interior de un patrullero.

El hecho de brutalidad policial sucedió en la localidad de Chumbicha, departamento Capayán, el último fin de semana.

Según relató la propia víctima, Sergio Coronel, todo el sábado pasado, encontrándose en su domicilio en la localidad de Chumbicha, enfrente a la Escuela Nº 179, del barrio San Martín, mantuvo por motivos que no expuso una discusión con su cuñado.

Como la pelea era en la vía pública, el móvil de la comisaría local, que circunstancialmente pasaba por el lugar, detuvo la marcha y “levantó” a Coronel, a quien lo hizo subir en el patrullero, siempre según sus dichos. “Cuando era trasladado en el patrullero, hasta la comisariados policías me golpearon dentro de la patrulla y, al llegar a la dependencia, no podía ver nada a causa de los golpes que sufrí en el viaje, principalmente en el ojo izquierdo”, aseguró el damnificado. Lesión que puede observarse en la fotografía que acompaña la nota.

En su relato de lo sucedido, Coronel recordó también que una vez en el interior de la comisaría, estuvo incomunicado hasta las 20.00 horas del día domingo aproximadamente, cuando recuperó la libertad.

“No me dejaron hablar con nadie. No le pude avisar ni a mi familia. Recién me dejaron libre al otro día” explicó Coronel, quien trabaja como empleado contratado en la Municipalidad de Capayán.

Denuncia

Luego de recuperar la libertad ambulatoria, Coronel regresó a su casa y, junto a su familia, se dirigió al hospital donde lo asistieron por los malos tratos recibidos por la policía. En relación principalmente a la lesión que presenta en su ojo izquierdo, la víctima indicó que los profesionales que lo atendieron le manifestaron que debían realizarle estudios más profundos en el ojo, puesto que existía la posibilidad que, como consecuencia de los golpes, pudiera perder la visión en dicho ojo. Asimismo, contó que ya denunció el hecho ante la Justicia y ahora espera que actúen. “Ya hice la denuncia penal correspondiente. Ahora espero una respuesta de la Justicia. Puedo reconocer a los dos policías que me pegaron cuando me llevaban en el patrullero”, aseguró Coronel.

Antecedente

El 20 de octubre de 2005, Félix Videla murió como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas - fractura del esternón y de varias de sus costillas- producidas, según lo sentenció la Justicia, en diciembre de 2007, por los policías Ronald Aragón y Jorge Romero, quienes actualmente cumplen una condena de prisión perpetua en el reclusorio de Miraflores. Tras protagonizar un desorden familiar, los policías fueron a arrestar a Videla, quien se resistió e hirió a uno de ellos, logrando darse a la fuga. Ya en horas de la madrugada, fue detenido y, tras ser llevado a la Comisaría de Miraflores, murió más tarde por los golpes recibidos que, según el fiscal en su alegato, fueron dados por los policías condenados cuando Videla estaba esposado.