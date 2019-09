Vecinos del Portal del Norte II reclaman materiales que les habrían prometido desde la Vivienda

Un grupo de vecinos que fueron beneficiados con la venta de terrenos en el Portal del Norte II, que realizó el municipio de la Capital, reclama al Ejecutivo provincial ayuda para poder construir viviendas ya que, según ellos, existiría un compromiso de la Secretaría de la Vivienda sobre la entrega de materiales para la autoconstrucción.

Yanina, una de las 10 vecinas que se acercaron por Casa de Gobierno para ver si había algún avance en los trámites que iniciaron, comentó que “de los 250 terrenos que se entregaron en su momento, somos 39 las familias que venimos solicitando ayuda del Gobierno. En todos los casos, a los terrenos nos vendió la Municipalidad, son cuotas bajas, pero hay madres solteras que solo cobran asignación, algunos tenemos trabajos como precarizados o hacemos changas, nos cuesta pagar y es imposible construir, porque no tenemos”.

A su vez, comentó que muchos de ellos viven en ranchos precarios, casitas de chapa y plástico, “sufrimos las inclemencias del tiempo, viento, lluvias.

A veces se nos moja todo o se nos vuelan las chapas. Hace poco a una de las vecinas se le incendió el rancho. Gracias a Dios no estaban en ese momento”, dijo.

En relación al reclamo, Yanina comentó que “después que nos entregaron los terrenos, el señor Sáenz nos visitó con su equipo de trabajo y nos dijo que visitarían a uno por uno y que nos entregaría material para construir. Estaba planificado que nosotros cortemos los blocks. Nos decían que teníamos que tener los servicios y ya tenemos agua y luz. Pero las visitas nunca llegaron y cuando fuimos a pedirle los materiales nos explicaron que no tienen presupuesto y que no nos pueden ayudar”.

“Nos da mucha bronca porque hay algunos que sí les dan, hasta están construyendo en el Portal 3, que no se entregó, y otros están vendiendo los terrenos ya sea porque les dieron casa en Valle Chico o porque no los quieren. Nos parece muy injusto. No pedimos porque nos gusta, lo hacemos porque queremos darle algo a nuestros hijos y que estén bien”, explicó Yanina.