“Cambiemos agita fantasmas y divisiones"

Con respecto a las denuncias sobre supuestos puntos de droga que vienen haciendo los candidatos de Juntos por el Cambio en Catamarca, la diputada Adriana Díaz (PI) opinó que “No se trata de un problema de seguridad, sino de salud y desigualdad social”, dos áreas que se han deteriorado como consecuencia directa de las políticas que ha venido aplicando el gobierno Nacional.

“Los médicos y académicos candidatos del macrismo en Catamarca no pueden ignorar que el problema de las drogas es de salud social, involucra muchas cosas más que la venta minorista. Sobre todo, no dicen que el menudeo se convierte en un trabajo cuando no hay trabajo; pues cuando no hay trabajo en las familias vulnerables encontramos a la madre que vende para poder darle de comer a sus hijos o a la mula, que arriesga su vida por la misma razón”, opinó la legisladora. “Es por eso, que decimos que el problema de las droga se encara con otras políticas más integrales y no sólo desde la seguridad”.

“Doblemente grave son las expresiones de los representantes de Macri en Catamarca porque hablan con irresponsabilidad, en medio de una campaña electoral, esto es evidente. Antes de las PASO parece que no les interesaba este tema. Notablemente ahora comenzaron con una seguidilla de declaraciones, una campaña provocadora, seguramente diseñada por el consultor brasileño que han contratado para intentar mejorar sus magros resultados electorales, agitando fantasmas y divisiones que nuestra sociedad no tiene en realidad. Y, pegando con temas como el caso de la droga, que es un problema mundial donde se han pensado diferentes estrategias, como la legalización del consumo de ciertas sustancias para combatir parte del narcotráfico y garantizar la salud de sus habitantes”, dijo.

“Algunos de esos candidateables de Cambiemos, son médicos, y nada dicen del aumento indiscriminado de los medicamentos que ya son un lujo. Nada dicen de Macri, que eliminó al ministerio de salud. Nada sobre que no se pueden prever compras de insumos hospitalarios porque están atados al valor del dólar en una economía que ellos se encargaron de dolarizar, y donde hay faltante de vacunas. Su único fin ha sido destruir el sistema sanitario público. Con su política, el derecho a la salud se ha vuelto privilegio para pocos”, concluyó.