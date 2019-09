Evoluciona bien la beba abandonada en Recreo

“Llevamos 48 hs de observación de la nena abandonada en Recreo y por ahora, evoluciona bien”, indicó el titular de la Maternidad provincial, Dr. Danile Ovejero al ser consultado por el estado de salud de la menor. El lunes la pequeña ingresó al centro de salud pesando 2.780 kg, según lo indicado por el directivo.

Además, el facultativo indicó que hasta el momento no se observan complicaciones en su cuadro general “pero todavía no hemos pasado las horas necesarias, que serían tres o cuatro días, para tener mayor seguridad”. Sobre el tiempo que estuvo abandonada en el baldío, Ovejero estimó, tomando como datos los ofrecidos por quienes la rescataron que “habría nacido unas pocas horas antes. Es decir que en principio y por cómo está ella, nosotros pensamos que no estuvo mucho tiempo. Podrían haber sido unas seis horas”.

La menor se quedaría en Neonatología tres o cuatro días más, de seguir evolucionando bien y luego será pasada a cuna, quedando siempre en la Maternidad hasta que los tiempos judiciales indiquen si se debe entregar a persona, familia sustituta o a la Sala Cuna.

Sobre el nombre, Ovejero comentó que llegó desde Recreo como Milagros pero es seguro que las enfermeras de la Maternidad pronto le sumarán un segundo nombre.