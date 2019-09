Muerte del cadete: para el padre no fue un accidente

A 72 horas del hallazgo del cuerpo sin vida del cadete de tercer año de la Escuela de Policía de la Provincia, en el predio del Polideportivo Capital, David Vaquel, para la familia del chico, el hecho no se trató de un accidente. Ante las dudas de la familia, la Justicia tomó declaración a quienes dijeron haber visto a Vaquel con vida junto a otras personas, momentos antes del trágico episodio. Sin embargo, todos los citados coincidieron en señalar que sus dichos de con quienes habría estado Vaquel antes de su muerte fueron solo eso, “dichos”, es decir, que les contaron, ellos no lo vieron. Cabe recordar, que tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal Hugo Costilla ordenó la operación de autopsia, que determinó que un traumatismo de cráneo severo fue la causa del deceso, que presumiblemente se habría producido por una caída del cadete de la rampa de forma accidental.

“A mi hijo lo abandonaron sin auxiliarlo”, sostuvo Luis Vaquel, padre de David, quien falleció el sábado por la mañana, luego de caer por la rampa del Polideportivo “Fray Mamerto Esquiú” en la Capital.

Asimismo, el padre afirmó que su hijo se encontraba acompañado en el momento de la tragedia.

“Mi hijo no murió por un accidente, a mi hijo lo abandonaron sin auxiliarlo. Eso me llena de tristeza. Acá hay muchas dudas y estoy muy desilusionado”.

El hombre, oriundo de la localidad de Chumbicha, departamento Capayán, explicó que junto a su esposa viajaron el sábado a encontrarse con el joven en su departamento. “Habíamos quedado en ir a las 7 de la mañana a buscarlo a David en su departamento -a cuadras del lugar donde murió- para salir a comprar ropa, ya que el viernes había cobrado la beca. Pero cuando llegamos al departamento, golpeamos la puerta, pero nadie atendió. Lo llamamos por teléfono y no nos contestó. Entonces decidimos irnos con mi esposa a hacer unos trámites”.

Agregando, “Nadie me avisó de que mi hijo estaba muerto y todos sabían que era un cadete que se llamaba David Vaquel”.

Seguidamente, Luis detalló que “hay gente que nos dijo que a mi hijo lo vieron en el boliche con muchos cadetes. David no fue solo a la rampa. La autopsia dice que murió por el golpe en el cráneo, pero no sabemos si lo largaron o fue jugando”, relató.

Además, el hombre explicó que tras conocer la triste noticia, se apersonó en el Polideportivo, “no me permitieron ver a mi hijo. Ahí estaba el secretario de Seguridad (Dr. Marcos Denett) y no me dio bola. Nunca tuvo la sensibilidad de decir que esto se iba a aclarar”, cargó el padre del cadete fallecido contra el titular de la cartera de Seguridad.

Agradecimientos

Sin embargo, en medio de tanto dolor y desconsuelo, Vaquel, quien fue integrante también de la Policía, se mostró agradecido del operativo que montó la policía para acompañar a su hijo a su última morada.

A la vez, criticó al director de la Escuela de Cadetes porque “nunca me llamó para decir que David estaba muerto y él fue el primero en saber”.