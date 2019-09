River enfrenta a Godoy Cruz por los octavos de final

Esta noche, desde las 21.30, en la cancha de Lanús, River Plate se medirá con Godoy Cruz de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, le daría continuidad al equipo que goleó a Huracán el pasado sábado (4-0, por la sexta fecha de la Superliga). Con todos los futbolistas aludidos a disposición, Napoleón repetiría el once y confirmaría su felicidad por cómo está jugando el equipo. El posible once inicial sería con: 1-Franco Armani; 29-Gonzalo Montiel, 28-Lucas Martínez Quarta, 22-Javier Pinola, 20-Milton Casco; 24-Enzo Pérez; 26-Ignacio Fernández, 15-Exequiel Palacios, 11-Nicolás De La Cruz; 7-Matías Suárez y 19-Rafael Borré. Por el lado de Godoy Cruz, el entrenador Javier Patalano no podrá contar con el Morro García (desgarrado), Juan Brunetta y Juan Andrada. Los candidatos a reemplazarlos podrían ser Valentín Burgoa y la dupla de Leandro Vella y Sebastián Lomónaco en el ataque. El once sería con: Andrés Mehring; Néstor Breitenbruch, Varela o Jacquet, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Agustín Manzur, Kevin Gutiérrez, Fabián Henríquez y Burgoa; Vella y Lomónaco.