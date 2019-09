Mónica Farro, enojada con todos luego de que Instagram censurara sus fotos desnuda

Mónica Farro atacó a sus seguidores por denunciar las fotos hot que sube con su novio y provocar que Instagram termine censurándolas.

"Tanta gente al pedo que denuncia mis fotos y las bajan de insta, la verdad me dan pena, vivan y dejen vivir. Y si no les gusta no me sigan, esto es de uno mismo al que no le gusta que no joda”, comentó, y luego tomó la decisión de no postear más fotos hot.

"De ahora en más las fotos con @trainerlean van a ser así. No pidan otro tipo de fotos porque las quieren y después bardean. Esta red es pública pero cada uno es dueño de publicar lo que quiere y cada uno de ustedes tiene el derecho de verlas o no, pero los malos comentarios y los insultos ya pasaron de moda no rompan las pelotas", sentenció.