Corpacci inauguró nuevas obras en El Alto

La Gobernadora Lucía Corpacci inauguró hoy los jardines de infantes pertenecientes al JIN N° 22 en la Escuela N° 272 de Chañar Laguna y la Escuela N° 17 “María Isolina Arévalos” en Los Corrales, en el departamento El Alto.

Estuvieron presentes el ministro de Obras Publicas, Rubén Dusso; de Educación, Daniel Gutiérrez; el intendente de El Alto, Ariel Ojeda, el senador departamental, Augusto Ojeda; el intendente de Frías, Aníbal Padula; la directora del JIN N° 22, Leonor Iglesias, funcionarios provinciales y municipales, entre otros.

En primer termino se inauguró el jardin de Infantes de la Escuela N° 17 de Los Corrales. Luego se hizo lo propio en el predio de la escuela N° 276, en la localidad de Chañar Laguna departamento El Alto.

Ambos establecimientos atienden el crecimiento de la demanda para la universalización de los pequeños. Cuentan con sala de jardín de infantes, núcleo sanitario para niños y niñas, sanitario para discapacitados, cocina y hall de ingreso como espacio multiuso.

El intendente Ariel Ojeda sostuvo que son obras emblemáticas para las comunidades beneficiadas y "mucho más cuando se trata de niños".

La directora del JIN agradeció a la gobernadora Lucía Corpacci por los jardines que se inauguraron. "Aún nos quedan dos edificios pero desde ahora los chicos de estas escuelas tendrán un lugar confortable para realizar sus tareas" dijo la docente.

En tanto, el ministro Dusso sostuvo que desde el inicio de la gestión la gobernadora tomó a la educación como política de Estado, no sólo por la cantidad de edificios que se construyeron sino por la implementación del boleto escolar y transporte gratuito en el interior, guardapolvos y kit escolares. "Este Gobierno tomó el camino de la inclusión, para trabajar por el otro. La Patria es el otro", expresó.

Lucía transmitió su alegría de compartir el día con los pequeños. "En estos 8 años, construimos muchas escuelas a lo largo de la provincia. Estas salitas son 113, para niños de temprana edad. El Jardín nos iguala, nivela. La idea es hacer más, para que nuestros chicos tengan más posibilidades", manifestó.

En ambas escuelas los pequeños regalaron a los presentes canciones infantiles mientras que las autoridades entregaron útiles escolares y juguetes para que los niños compartan en el jardincito.

Palabras de Lucía

"Es una alegría compartir este día. Como dice Rubén, en estos 8 años, construimos muchas escuelas a lo largo de la provincia. 120, para nuestros hijos. Estas salitas son 113, para niños de temprana edad. El Jardín nos iguala, nivela. La idea es hacer más, para que nuestros chicos tengan más posibilidades.

Esto se logró trabajando mancomunadamente. Muchas veces fuimos a gestionar ante Nación. El Gobierno Nacional anterior nos dio viviendas, caminos, con una gran generosidad, a todo lo que pedimos cuando fuimos con Rubén.

Lo que me gratifica, es que pedimos una escuela chiquita y me dijeron: 'no, la tenes que planificar para 25 años'. Fue maravilloso. Cada vez vamos a tener más niñitos.

Trabajamos codo a codo con el intendente, y es un gusto. Se preocupa por su gente, reclama para su pueblo. Eso es importante.

Quiero pedirle a la gente de Chañar Laguna, que sigamos trabajando juntos. Logramos muchas cosas y nos faltan tantas otras que vamos a lograr trabajando juntos. Disfruten del Jardín de Infantes".