Polémica en Cosquín: artistas quieren cobrar en dólares

El Festival Nacional de Folclore de Cosquín confirmó los primeros cantantes que estarán en la edición 2020, que se llevará a cabo entre el 25 de enero y el 2 de febrero. Sergio Galleguillo, el “Indio” Lucio rojas, la Bruja Salguero, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Raly Barrionuevo, Emiliano Servini, Néstor Garnica, Horacio Banegas y Bruno Arias, son los que están asegurados en la edición aniversario 60º.

Desde la organización trascendió que aún no cerraron las negociaciones con los artistas más convocantes porque están cotizados en dólares y algunos hasta pedirían 100 mil dólares más IVA.

El encargado de la programación, Luis Barrera, dijo que están en tratativas y que en los próximos días podría haber novedades. “El dólar ha complicado, pero estamos viendo opciones”, admitió.

El intendente de Cosquín, Gabriel Musso, descartó la contratación de grupos internacionales y explicó que a pesar que "la mayoría de los artista tiene buena voluntad, algunos pasaron tarifas elevadas en dólares". "La decisión de la comisión es hacer un buen festival autosustentable. No vamos a fundir la municipalidad por traer músicos, esto ya pasó y no queremos que se repita. Podemos entenderlos a esos artistas, pero no compartimos la visión porque de nuestra parte somos comprendemos la situación del país y dejamos una entrada general a $ 390", dijo.

Una de las posibilidades que se barajaban era el regreso de Los Olimareños, pero el grupo uruguayo decidió cancelar la gira por Argentina debido a los costos.

De esta manera, la fiesta de las nueve lunas coscoínas sufre la misma situación que el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, donde ya habían advertido sobre las complicaciones con la contratación de artistas por el precio de la divisa extranjera.