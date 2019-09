Los combustibles no aumentarán hasta noviembre pese a la suba del petróleo

El Gobierno confirmó el congelamiento del precio de los combustibles hasta el 12 de noviembre pese a la suba del precio internacional, aunque no destacó cambios en la implementación del acuerdo vigente con las petroleras.

El precio del barril de petróleo aumentó 14% tras el impacto de los atentados con drones a los pozos de crudo de Arabia Saudita, pero aún así el Gobierno mantendrá el congelamiento de las naftas decidido tras las PASO con el que busca ponerle tope a la inflación.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró tras la reunión de Gabinete: "Lo que ocurrió es muy disruptivo ya que aumentó el crudo casi 10 dólares. Esto define el costo del precio de las empresas. Quedamos en ver cuál es la evolución y a partir de ahí, analizar si hay que tomar alguna decisión como se han tomado hasta ahora, entendiendo que las medidas que hemos tomado no son las que queremos sino que son consecuencias de los desequilibrios económicos que se sucedieron tras las PASO".

En el Boletín Oficial se publicó la resolución 552 que especifica que se mantendrá el barril de crudo congelado en US$59 -contra los US$ 70 a los que cotiza en el mercado internacional- y que se llevará el tipo de cambio que perciben los productores de US$ 45,19 a US$ 49,50, contra US$ 56,28 a los que cerró el dólar mayorista.

Para llegar a esos US$ 49,50 el gobierno les transferirá $ 102,7 por barril a las empresas y $ 13,93 a las provincias petroleras.