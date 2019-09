Figueroa Castellanos dijo que está dispuesto a debatir sobre la salud con la oposición, pero con datos

Luego de las PASO, la oposición inició una campaña más fuerte respecto de las críticas al Gobierno y uno de los temas en el que hace hincapié es el estado del sistema de Salud de la Provincia, al que considera deficiente y sobre el que reclama mayor inversión. A pesar de los duros cuestionamientos -que incluyó una noticia falsa sobre una ambulancia que hizo una mudanza y que luego se comprobó que no pertenecía a la Provincia- el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos, no quiso entrar en polémica, pero invitó a los opositores a discutir, de manera seria, la gestión del Gobierno en materia de salud.

En diálogo con LA UNION, el titular de la cartera de Salud sostuvo que si bien desde su ministerio “escuchamos a todos, tomamos todo lo que dice todo el mundo”. Lo cierto es que “tenemos una planificación, la estamos haciendo y seguimos trabajando en esto. Seguramente, hay críticas para hacer. Estamos dispuestos a escuchar y no tan solo a escuchar, sino que nos sirvan para modificar situaciones, hechos. Porque nosotros tenemos la mejor predisposición siempre”.

En esa línea, manifestó que la salud “es un tema muy sensible, es un tema de todos y nos tiene que involucrar a todos los catamarqueños”, pero pidió que se lo haga seriamente.

En esa línea, propuso debatir sobre el sistema de salud provincial “cuando quieran, de la forma que quieran, con quien quieran, en el lugar que elijan, pero con datos en las manos de Maternidad Infantil, de mortalidad materna, de radicación de profesionales en el interior, de complejidad de los hospitales en el interior, desarrollo de alta complejidad de los hospitales interzonales, mortalidad por cáncer, desarrollo de acciones preventivas, agentes sanitarios, profesionalización de enfermería. El tema que quieran con datos y no con sensaciones”.

Tras remarcar que no quería opinar sobre el accionar de la oposición, Figueroa Castellanos insistió en que “si alguien dice algo, tenemos que ver, verificar, mejorar, accionar, escuchar mucho, pero la verdad que cuando quieran, donde quieran con datos, no con subjetividades porque la salud y la medicina son ciencias, se discuten con datos. Entonces, cuando estén con los datos podemos discutir lo que quieran, yo no tengo ningún problema”.

Por último, el ministro destacó que se logró mejorar muchas estadísticas en el área de Salud. “Tenemos claro la evolución de los datos. Hemos bajado la mortalidad infantil, la materna, por cáncer, hemos mejorado todas las condiciones de todos los hospitales, hay casi 1.000 millones de pesos puestos en obras de infraestructura para los hospitales, postas del interior y de la Capital, hay una inversión en equipamiento extraordinaria, entre tantos más”, aseguró.