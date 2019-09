Por la plaga de langostas, convocan a organismos provinciales y nacionales

Preocupa el avance de una plaga de langostas que se viene desplazando hacia el sur de la provincia y que arrasó los cultivos del departamento Capayán. Los organismos de control provinciales y nacionales fueron convocados a trabajar para mitigar los daños, ya que los fuertes vientos reinantes dificultan las tareas de fumigación.

Dentro de los datos que se conocen, la manga (denominación para el grupo insectos) es de por lo menos 7 kilómetros de extensión. Según el ingeniero Carlos Maldonado, de SENASA dijo que “son grandes mangas que hace muchos años que no se ven. Los memoriosos se acordarán de que había mangas de langostas, pero últimamente no, porque estaba todo controlado”, indicó, y aseguró que esta invasión no nació dentro del país.

La plaga, que ingresó al Valle Central el pasado viernes, ya arrasó con fincas de olivares, hortalizas y pasturas en general y continúa su paso hacia el sur provincial. Se la combate con fumigación terrestre y aérea, pero el fuerte viento dificulta las tareas.

En las últimas horas, se convocó a autoridades de Catamarca y La Rioja para monitorear el rumbo que tomará la manga y actuar de manera conjunta y coordinada, evaluar los daños y definir acciones en un comité de crisis. (Fuente Cadena 3).

El Gobierno provincial contrató un avión para llevar adelante la fumigación, ante la dificultad de mantener el combate desde tierra, pero el fuerte viento reinante dificultó las acciones.

A su vez, se pudo conocer que se encuentran trabajando empleados municipales de Agricultura de la provincia y del SENASA para organizar las acciones que permitan minimizar los daños de la plaga.