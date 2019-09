Castillo: “Era importante sumar de a tres y acercarse a Villa Cubas”

El Atlético Policial no le quiere perder pisada a los de arriba y por eso viene de un gran triunfo en el clásico ante Vélez. El que se volvió a anotar en el marcador fue el goleador Luis Castillo, que luego del triunfo habló con el programa Botineros Diario.

El delantero comenzó hablando de su buen momento: “La verdad que un delantero siempre necesita de la suerte, pero si no fuera por el trabajo de mis compañeros y la ayuda que me dan ellos no podría hacer los goles”.

Sobre el clásico: “A los clásicos Policial debe ganarlos para mirar adelante y seguir cerca de Villa Cubas.

La clave de la victoria del “Matador”: Fuimos contundentes, eficaces y por eso supimos llevar adelante el partido y conseguir el triunfo”.

Siguió: “La idea del técnico la pudimos plasmar en los primeros minutos del primer tiempo. Se vio buen fútbol. Después, con el correr de los minutos, por el cansansio, por el clima y por el buen equipo de Vélez, se nos complicó un poco”.

Cerró: “Me fui un poco fastidioso. Quería seguir jugando pero si el técnico cree que tengo que salir, lo tengo que hacer”.