Macri: "Lo que está en juego es con qué valores queremos vivir"

El presidente Mauricio Macri usó un tono de campaña durante la presentación de la comisión de especialistas que llevará adelante el proyecto Rutas Sanmartinianas ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En su discurso, el mandatario destacó los valores de José de San Martín y subrayó que es necesario que los argentinos sean "protagonistas". “San Martín con su ejército llevaron adelante una hazaña titánica, y algo de ese coraje heredamos los argentinos. Sabemos que, aunque cueste y parezca una locura, ser mejores es posible, no podemos conformarnos. De San Martín podemos imitar su visión, el trabajo en común, la perseverancia sin la cual nada se logra, la osadía. Quiero destacar especialmente su vocación por la paz y por la unidad de todos los argentinos”, sostuvo.

En esa línea, Macri habló sobre los valores de la sociedad y consideró que "aunque no se ven, están presentes en cada cosa que hacemos". “Se puede decir que los valores son conceptos abstractos en los que tenemos que enfocarnos cuando lo demás está resuelto, cuando no falta nada en la mesa de los argentinos, ni falta trabajo. Pareciera que los valores nunca son prioritarios, hasta que nos faltan: los valores no se ven, no se tocan. Se viven, y están cada día presentes en cada cosa que hacemos”, destacó el Presidente. Luego, en aparente tono de campaña de cara a octubre, el líder de Cambiemos expresó: “Estoy seguro de que somos muchos los que hoy compartimos estos valores y queremos defenderlos, más allá de lo político lo que está en juego es en qué Argentina y con qué valores queremos vivir. Los invito a seguir encarnando nuestro cambio cultural juntos, defendiendo los valores, y todo lo que podemos construir”, dijo. Y agregó: “Tenemos que ser protagonistas, queridos argentinos, depende de nosotros y de nadie más. Sigamos adelante que podemos mucho más”, finalizó.

Ruta Sanmartinianas

La iniciativa de Rutas Sanmartinianas promueve que los distintos puntos que formaron parte de la travesía histórica que realizó el general José de San Martín cuando cruzó la cordillera con el Ejército de los Andes en 1817 sean declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El Gobierno Nacional hizo la postulación ante la UNESCO el 31 de enero de 2019, con los elementos surgidos de las investigaciones de la Delegación argentina, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con el apoyo de la Academia Nacional de la Historia, el Instituto Nacional Sanmartiniano, el Instituto Geográfico Nacional, el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, historiadores y científicos pertenecientes al CONICET y la Universidad de Cuyo. Se busca contar con la mayor cantidad de apoyos institucionales para lograrlo: ya se tienen los de la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado nacional y la provincia de Mendoza, que han declarado la postulación de interés nacional o provincial. En España, brindó su apoyo la Universidad de Salamanca. En Francia, apoyan la autora de una biografía de San Martín en francés, y de la ciudad de Boulogne-sur-mer, donde murió San Martín en 1850. La iniciativa es compartida en la UNESCO por las delegaciones de Chile y Perú. Macri convocó a una cruzada patriótica sobre las rutas sanmartinianas “Las Rutas Sanmartinianas son un símbolo de unidad. No hay dos opiniones sobre la gesta. Los argentinos, que hemos caído tantas veces en dicotomías y enconos, tenemos en San Martín una figura que nos unifica. El propósito es demostrar hasta qué punto el Cruce de Los Andes, que está adquiriendo el reconocimiento universal, hace a la identidad y el orgullo de los argentinos”, sostuvo el mandatario nacional tiempo atrás, ante una reunión con el delegado permanente ante la UNESCO, Rodolfo Terragno. Historiadores británicos, norteamericanos y franceses han coincidido en poner el cruce de Los Andes al lado de los cruces de los Alpes por Aníbal y por Napoleón. La diferencia es que aquellas hazañas tenían por fin la conquista, mientras que San Martín y O’Higgins llevaron a Chile las ideas que permitieron la construcción de un estado democrático, respetuoso de los derechos humanos y adelantado a su tiempo.