Condenaron a Guillermo Pardini por violencia de género

Guillermo Pardini, el periodista que cometió violencia de género hacia su pareja, recibió una condena de seis meses de prisión en suspenso. Así lo determinó la sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, quien confirmó la pena bajo el delito de “lesiones leves dolosas agravadas”.

Según indicó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10, Pardini tomó a su pareja del brazo violentamente, la sacudió y la golpeó en su rostro cinco o seis veces; luego, la tiró al piso y continuó con la agresión. Luego, le pidió disculpas.

La pareja había comenzado a salir en febrero de 2015, mientras que el acto de violencia de género tuvo lugar en octubre de ese año. La víctima brindó su testimonio en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual atestiguó las lesiones en sus brazos y piernas.

En diálogo con El chimentero 3.0, la víctima relató en una entrevista de 2016: “Me pidió que cambie mi número, me preguntaba quién era tal persona, otro día se metió en mi cuenta de Facebook, vio una charla que yo había tenido con alguien del ambiente y me preguntó qué había pasado con él".

Luego, agregó: "Me empezó a pegar, me pegó en el piso, me pateaba, me dio cachetadas y lo último que recuerdo, porque quedé en estado de shock y todavía no estoy bien, es que cuando me terminó de tirar en la bañadera me empezó a decir ‘perdoname yo no soy eso, perdoname, perdoname, perdoname’".

El periodista, que trabajó en "Confrontados", se había justificado en su momento a través de Facebook: "Las acusaciones que me realizan son absolutas mentiras. Lamentablemente soy víctima de una denuncia armada con el solo fin de sacarme dinero desde el primer momento (...) estoy trabajando para probar que todo esto es una maniobra fraudulenta que no persigue justicia, sino dinero”.