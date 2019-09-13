Información general

Este domingo, corte de energía programado

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse este domingo 15, entre las 8 y 10 horas.

FECHA: DOMINGO  15 DE SETIEMBRE DE 2019

HORARIO: 08:00 A 10:00 HS

SOLICITADO POR: ELECTROCIVIL SRL

DISTRIBUIDOR/S: LINEA MEDIA TENSION 13,2kV LONDRES.

ALIMENTACION: E.T. BELEN

MOTIVO: CONSTRUCCION DE SETA “DH-6” DE 315 KVA-LBTP, B° 50 VV INTENDENCIA LONDRES, DTO. BELEN

ZONA EN MT: EL QUIMIVIL, EL BREAL Y LA AGUADA.

USUARIOS:

USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, POSTAS SANITARIAS, ESCUELAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, EDIFICIO MUNICIPALES, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE LONDRES, EL QUIMIVIL, LA AGUADA, EL BREAL.

Dejá tu comentario:

Union Radio

Información general
Langostas invaden nuevamente Capayán
Se pone en marcha la Diplomatura en Didáctica de las Lenguas Extranjeras
El pronóstico de un viernes primaveral con adelanto del finde
Parlantes
Union digital