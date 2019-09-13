Este domingo, corte de energía programado

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informa el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse este domingo 15, entre las 8 y 10 horas.
FECHA: DOMINGO 15 DE SETIEMBRE DE 2019
HORARIO: 08:00 A 10:00 HS
SOLICITADO POR: ELECTROCIVIL SRL
DISTRIBUIDOR/S: LINEA MEDIA TENSION 13,2kV LONDRES.
ALIMENTACION: E.T. BELEN
MOTIVO: CONSTRUCCION DE SETA “DH-6” DE 315 KVA-LBTP, B° 50 VV INTENDENCIA LONDRES, DTO. BELEN
ZONA EN MT: EL QUIMIVIL, EL BREAL Y LA AGUADA.
USUARIOS:
USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, POSTAS SANITARIAS, ESCUELAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, EDIFICIO MUNICIPALES, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE LONDRES, EL QUIMIVIL, LA AGUADA, EL BREAL.