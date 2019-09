Vehils Ruiz calificó de irresponsable a Fama

Luego de que el rector de la UNCa y candidato a intendente de la Capital por Juntos por el Cambio, Flavio Fama, asegurara en una entrevista radial que él junto a su equipo técnico realizaron un relevamiento en terreno y con testimonios de los vecinos, marcando los puntos de la ciudad en donde se vende droga, la Justicia Federal decidió intervenir. De esta manera, el fiscal Santos Reynoso tomó la decisión de citar al rector para que dé explicaciones y ratifique o no sus dichos.

Sobre este punto, se expresó el fiscal del Tribunal Federal, Rafael Vehils Ruiz, quien dijo coincidir con la determinación de Reynoso porque se trata de un hecho “grave”. “Realmente coincido en un cien por ciento respecto de lo que el fiscal está haciendo porque, si uno se pone a pensar, es grave lo que pasó”, apuntó.

El fiscal indicó que es llamativo “que una persona que jamás había salido a hablar en los medios de estos temas, justamente en un momento electoral salga a decir que hizo una investigación particular donde había detectado puntos de ventas de nada más y nada menos que de estupefacientes, de droga”. En esa línea, agregó que “según tengo entendido, al periodista le dijo que había comprobado que se vendía droga, lo cual es más grave todavía porque no solamente con su denuncia hubiese hecho cesar el delito, sino que no hizo nada al respecto, poniendo en riesgo a toda la salud pública, que en este caso es el bien jurídico protegido”.

“En definitiva, Fama es un funcionario público y no puede desconocer que su obligación es la de denunciarlo, con lo cual me parece que lejos de hacer un favor, hizo un daño”, cuestionó

Vehils Ruiz dijo que habrá que esperar cómo avanza la Justicia Federal respecto de este tema, para ver “si esto ha sido algo serio o si ha sido con motivos electorales, lo cual eso ya me excede. Lo que sí me parece es que una persona que hace una investigación y detecta puntos de droga y no los da a conocer es de mínima un irresponsable. Hablar por hablar me parece a mí que es grave”, sentenció.

Repudio

Ayer, el Sindicato de Prensa de Catamarca (SIPRECA) manifestó su preocupación por la citación del fiscal federal, Santos Reynoso, a tres periodistas para prestar declaración testimonial sobre la entrevista en la que Fama aseguró tener indetificados los lugares en donde se vende droga en Capital.

“Ante este hecho, es necesario recordar que cualquier medida tendiente a incautar material periodístico, que requiera relevar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos en causas penales, tiene un efecto profundamente restrictivo sobre la libertad de expresión”, sostiene el documento.

Para el gremio, la medida de Reynoso “sienta un grave precedente para el ejercicio de la profesión, ya que su normalización limitaría la posibilidad de los periodistas de abarcar y difundir con libertad e independencia su trabajo sobre las problemáticas de interés público y el acceso de toda la sociedad a la información”.