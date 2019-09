Viven en ranchos de plástico con sus hijos y piden ayuda para construir sus viviendas

Un grupo de por lo menos 10 familias del Loteo Parque Sur reclaman soluciones habitacionales urgente. Las familias continúan con ranchos de palos y nailon, con conexiones precarias de luz y agua. La mayoría de las familias son madres solteras con hijos a cargo y de escasos recursos.

Las familias se instalaron recientemente en la zona y pertenecen al grupo de personas que se encontraban usurpando en la zona de la Ribera del Valle, donde varias familias sufrieron no solo el avasallamiento del Estado por la urgencia de mudarlos por las obras que llevaba adelante el PROMEBA, sino también fueron víctimas de robos e incendios de algunos ranchos que eran utilizados como vivienda.

Alicia, una de las vecinas, recordó que se mudaron ahí, al loteo, pero las condiciones son las mismas, “había un compromiso del intendente que nuestra situación cambiaría. Hace pocos días, conseguimos que Obras Públicas nos abra la calle, pero no tenemos ni luz, ni agua. Ahora todo es precario”.

“Había un compromiso de mejorar nuestra situación, pero no lo vemos. Esta semana de lluvia fue realmente preocupante estar acá. Se nos llovió lo poco que tenemos. Entre los vecinos nos ayudamos porque pedimos ayuda a Defensa Civil, pero no nos dan respuesta, no nos atendían el teléfono o nos ponían la radio y cortaban. Tratamos de entender por qué tanta humillación hacia nosotros”, comentó.

A su vez, Alicia se refirió a la necesidad habitacional, y dijo que “hicimos todos los trámites necesarios. Tenemos un grupo de abogados sociales que nos colaboran, pero ahora nos dicen que no se podrán construir viviendas porque los terrenos no son aptos, que las medidas no son las mínimas necesarias. Le pedimos al secretario de la Vivienda que nos construya una pieza y un baño… pero nos mandó a decir que no y no molestemos, que como nosotros habíamos usurpado en la Ribera, no nos van a construir nada”.

Por otro lado, la mujer mostró preocupación porque desde las autoridades de protección de la niñez las hostigan por las condiciones edilicias en la que tienen los niños, “nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos, pero nadie hace nada. No vivimos en estas condiciones porque queremos, es lo único que tenemos”.

A su vez, Alicia recordó que dentro de lo que solicitaron fueron materiales de construcción y dijo que “le pedimos que si nos pueden construir, que nos faciliten los materiales y que nosotros construimos. Si bien son pocos los hombres que están en el grupo, podemos trabajar y entre todos colaborarnos para construir. Igual a todo nos dicen que no”.

Comedor comunitario

Por otro lado, el modo de subsistencia que tiene este grupo de familia es la comida solidaria. Preparan alimentos y meriendas y comparten entre todos. “Estamos acostumbrados. Nos turnamos para cocinar y les damos las meriendas a niños. A veces vienen vecinos de otros sectores a buscar las viandas. Les damos porque entendemos que tienen necesidades como nosotros. Por el momento, quien nos está ayudando es la diputada Mónica Salazar, entre otras personas. Esto nos permite tener un plato de comida para los niños”.