Romero: “Venía entrenando duro, pero no pudo ser"

La boxeadora catamarqueña radicada en Córdoba se venía preparando con toda la ilusión para una de las peleas más importantes de su vida en Francia, por el título Mundial a fines de septiembre. Finalmente, no se hará el combate.

En diálogo con el programa Botineros Diario, Romero afirmó: “Yo iba a ir a pelear por el título del mundo. El reglamento dice que hay que tener 10 peleas para tener el derecho a eso y yo recién tengo ocho. Supuestamente, como se hacía con un estamento de allá, no se necesitaba el permiso de la FAB”. Y agregó: “Luego, desde allá, sí solicitaron el permiso y bueno, no se dio porque no llegó a las 10 peleas, como se exige en el reglamento”.

Asimismo, comentó: “Yo tengo todo para viajar, pasaporte, permiso, documento, en eso no había problema”.

La catamarqueña venía muy ilusionada: “Veníamos entrenando muy duro, pero bueno, Dios tiene un propósito y por algo pasan las cosas”.

Se está organizando una nueva pelea para Romero: “Se está tratando de programar un combate que será en Recreo en los primeros días de octubre”.

Sobre la decisión de los franceses: “Nosotros estábamos tratando de convencer a los franceses poder pelear por una clasificatoria y después sumar una pelea más y así poder tener el derecho, pero no hubo caso y no quisieron”.

Cerró: “Hago dos peleas más y ya puedo pelear con la campeona del mundo y quedo llegar para poder tener chances importantes que vengo esperando y preparando para eso”.