Jalil afirmó que cada día hay más apoyo al proyecto del “Frente de Todos”

El candidato a gobernador del Frente de Todos, Raúl Jalil, junto con la gobernadora Lucía Corpacci , llevarán a cabo este jueves el acto de entrega de 70 viviendas del IPV en el complejo urbanístico Valle Chico. En ese marco, el intendente de la Capital, resaltó el apoyo que observa por parte de la gente al proyecto que encabeza a nivel nacional Alberto Fernández. “Lo que intuyo y veo, es que cada día más gente se expresa en función del proyecto del Frente de Todos, eso es lo que uno puede observar”, comentó.

En esa línea, Jalil sostuvo que durante el gobierno de Cristina Kirchner, las primeras obras que entregaba la Provincia estaban asfaltadas y, que ahora, con el gobierno de Mauricio Macri “cuesta mucho más”. “No se licitaron más obras del IPV. Ahora se licitaron viviendas, pero con fondos provinciales, y eso es un gran esfuerzo que hace el Gobierno”, agregó.

Seguidamente, el jefe comunal consideró “un día histórico” el encuentro que mantuvieron con el candidato presidencial Alberto Fernández en Tucumán, “porque por primera vez en estos años se juntan todos los sindicalistas con los empresarios de toda la Argentina y el poder político. Se ha generado una expectativa y espero que sea para bien”.

Luego, consultado sobre la posible llegada de la ex presidenta a la Provincia admitió que “todavía no se ha determinado nada” y dijo que “sería muy bueno que venga” ya que hay mucha expectativa. “Con ella hemos hablado, pero no sé si tiene algo definido”, finalizó.