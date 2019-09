Se cosió la boca e inició una huelga de hambre reclamando estabilidad laboral

Pablo Adauco inició una huelga de hambre cosiendo su boca y encadenándose frente a Casa de Gobierno. Reclama estabilidad laboral en el Municipio.

Según comentó, “yo quiero el trabajo que tenía mi padre. Él ya falleció y trabajó 30 años como empleado municipal. El intendente me había prometido que él iba a buscar una solución a mi problema. Supuestamente el 15 de agosto me tenían que dar una respuesta, lo busqué a Jalil, que me había citado, y nada. Hasta me bloqueó en el teléfono”.

A su vez, el hombre comentó que tiene cuatro hijos que mantener y no le alcanza, “ya no le puedo ni comprar zapatillas, tengo que pagar los impuestos y comer. Hago esto porque estoy desesperado”, agregó.

Adauco presta función en Higiene Urbana desde hace 8 meses, en el programa Catamarca Ciudad. “Yo cobro 12 mil pesos por el trabajo que hago. Recorremos 5 barrios por día. Trabajo a la par de los que son empleados y no es justo que los precarizados ganemos tan poco.

A su vez, recalcó que desde el organismo no garantizan las condiciones de seguridad laboral, “no nos dan uniforme, guantes ni barbijo, no solo a mí, a ningún compañero. Trabajamos en muy malas condiciones recolectando basura”, agregó.

Por otro lado, Walter Arévalo, Sec. Gral. del SOEM, comentó que Higiene Urbana tiene por lo menos 400 precarizados en el organismo. “Si bien nosotros no los representamos, porque no son empleados, hay situaciones particulares que habría que analizar. Nosotros venimos reclamando por las condiciones de trabajo de los compañeros y el estado de los camiones. Ahora, por primera vez, acordamos con el Municipio que se los incluyera dentro de la recomposición salarial que acordamos con el intendente”, aclaró.