Corpacci acompañó a Fernández y lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional

La gobernadora Lucía Corpacci participó ayer en Tucumán de las actividades programadas con motivo de la visita a esa provincia del candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Junto a la gobernadora estuvieron presentes la fórmula gubernamental del Frente de Todos, Raúl Jalil - Rubén Dusso; el candidato a intendente por la Capital, Gustavo Saadi y el ministro de Gobierno, Marcelo Rivera.

Con un fuerte tono de campaña, el candidato presidencial prometió trabajar por la educación pública y “la Argentina federal”.

Sostuvo que, en caso de llegar a la Presidencia, trabajará para que “se termine el país de segunda y de primera”, en el que “los que trabajaban tengan derechos, no sean explotados y sus hijos podían seguir estudiando”.

“Todo eso nos pasó y ahora nos dicen que eso es el problema. Que no nos confundan más ni no mientan más. Está en nuestras manos tener la sociedad que queremos. Está en nuestras manos hacer de la educación pública una bandera que nunca bajemos”, concluyó.

Corpacci

Por su parte, la gobernadora catamarqueña dio un enérgico discurso en un acto que se realizó en el predio de ATSA con la presencia de sindicalistas y referentes del Frente de Todos.

Corpacci marcó las diferencias entre los gobiernos kirchneristas y macrista y, teniendo en cuenta que se celebraba el Día del Maestro, hizo hincapié en la educación pública.

En ese sentido, dijo que hace pocos años, “éramos un orgullo y una envidia de países vecinos por cómo se sostenía y se ayudaba a la educación pública. Porque estábamos convencidos de que nada nos da más posibilidades que tener una buena educación. Vivíamos en un país donde alguien pensó que los chicos del interior también tenían derecho a poder tocar una computadora y a poder trabajar con una computadora.

Donde la universidad pública y gratuita era un orgullo de todos los argentinos. Y no fue hace tanto tiempo, fue hace casi 4 años”. Y preguntó: “¿Qué nos pasó, compañeros, que hoy quienes nos gobiernan se dan el lujo de decir que ningún pobre egresa de la universidad pública?”.

La mandataria también fue crítica del Gobierno nacional por la difícil situación por la que atraviesan los jubilados que hace poco más de 4 años “no solo que tenían una jubilación digna. Tenían remedios gratuitos, tenían asistencia médica. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que con lo que se cobra de jubilación se puede comprar aunque sea un remedio cuando el precio de un remedio es de 2.000 o 3.000 pesos?”.

“Ahora vemos todos con horror lo que nos está pasando, vemos que no tenemos que pelear por el salario. Ahora, peleamos para que no cierren más fábricas, para que no queden más hermanos nuestros en la calle como lo vemos todos los días”, añadió.

“Que se hagan cargo”

Corpacci también dejó en claro que el único responsable de la crisis que atraviesa el país es el Gobierno nacional y le pidió que se haga cargo de esta situación. “Estoy convencida que pocos gobiernos tuvieron el acompañamiento de los legisladores y de los gobernadores como este. No porque estuviéramos convencidos de sus políticas, sino que acompañamos para que no nos digan que fracasaron porque no acompañamos, que fracasaron porque poníamos palos en la rueda. Que se hagan cargo del fracaso porque los que fracasaron fueron ellos, no nos endilguen a nosotros el fracaso”, cuestionó.

En esa línea, recordó que “apenas asumieron el Gobierno, la culpa era de la pesada herencia. Ahora que están a punto de entregarlo, la culpa es del que viene” y preguntó: “¿Y cuándo son responsables ellos?”.

“No será fácil”

Corpacci aseguró que Fernández ya es el próximo presidente, pero aclaró que “a Alberto y a Cristina (Fernández) no les va a resultar fácil recuperar este país, para nada” y por eso pidió el compromiso de todos los sectores para “volver otra vez a levantar a este país”, sin “soluciones mágicas”.

Por último y mirando a Alberto Fernández, la gobernadora le dijo: “Asumo el compromiso de acompañarte, defenderte y, sobre todas las cosas, defender a este querido país”.