Para Micone, la oposición utiliza electoralmente el conflicto minero

El secretario de Minería de la Provincia, Rodolfo Micone, criticó el accionar de la oposición tras el pedido de informe en Diputados por el conflicto minero de la construcción de un acueducto en el Río Los Patos, en Antofagasta de la Sierra.

Para el funcionario del Poder Ejecutivo, el pedido solicitado por el diputado Luis Lobo Vergara persigue claramente un tinte político electoral.

“El diputado pidió una reunión con Minería para el lunes, pero no fue. Mandó a sus asesores a los cuales se les explicó todo lo que está pasando desde lo técnico, ambiental, social y político. Pero está bien que pida el informe. Lo que me preocupa es que esos pedidos de informes deberían ser constantes todo el año, no justo en esta fecha tan particular”, dijo Micone, teniendo en cuenta que estamos a un poco más de un mes de las elecciones generales y en plena campaña electoral.

Por otra parte, el secretario se refirió al conflicto minero y aseguró que existe un diálogo permanente con la comunidad de Antofagasta.

“Nosotros creemos que en las mesas de diálogo se puede llegar a un entendimiento. No se va a hacer absolutamente nada que tenga que ver con algún daño que pueda ocurrir. Hay conceptos que se están manejando muy fuera de lugar”, manifestó.

En ese contexto, Micone dijo que la mina en cuestión está hace 25 años en la zona, “quienes han autorizado durante esos años, también han autorizado esto y creo que nosotros llegamos y corregimos muchas cosas de esas autorizaciones”, disparó.