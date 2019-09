Doble crimen de La Ribera: El imputado Burgos declaró y dijo ser “inocente”

En la mañana de ayer, dio inicio en el recinto de la Cámara Penal Nº 3 el juicio en contra de Luis Burgos, el sujeto que en noviembre del año 2017 prendió fuego a la casilla de su expareja cuando esta dormía junto a sus tres hijos en el barrio La Ribera. Por el siniestro murieron calcinados la joven madre y su pequeño hijo, también hijo del femicida, de apenas un año y seis meses de vida.

Sentado en el banquillo de los acusados, el presidente del tribunal integrado por los Dres. Patricia Olmis, Marcelo Soria y Jorge Palacios le dieron la palabra al imputado para que contara en la sala su versión sobre aquella fatídica madrugada.

Tal como lo hizo en la etapa de instrucción, Burgos se declaró “inocente”, manifestando que “No hice nada. No tengo la culpa de nada. Sí estuve en la casa de Celeste, pero el día sábado 16 de noviembre” y, como estaba alcoholizado y eso no le gustaba (a la víctima), esta le recriminó e iniciaron una discusión.

Luego, siempre según recordó en el recinto Burgos, se fue al barrio Santa Marta.

“Estaba durmiendo en la casa de mi madre cuando mi papá me avisó, como a las tres de la madrugada, que Celeste se había suicidado. No lo podía creer, me golpeaba la cabeza y dije que como podía haber hecho eso”. Agregando, “después vino el padre de Celeste a buscarme, supuestamente, con un arma de fuego porque decía que yo había matado a su hija. Por eso me fui a la casa de un cuñado en el barrio Alem, pero siempre fue mi intención presentarme ante la Justicia” concluyó su relato Burgos.

Testigos

Tras escuchar al único imputado en la causa, los jueces dieron paso a los testigos.

Jorge Silva fue uno de los que se sentó ante el tribunal. Se trata del padre de la joven fallecida cuya declaración que se extendió por más de media hora y se vio interrumpida en al menos dos oportunidades por el llanto del testigo.

A líneas generales, Silva recordó que un adolescente, por ese entonces de 16 años, fue a pedir ayuda porque la casilla de Celeste se estaba prendiendo fuego. “Él había ingresado y rescatado a mis dos nietas mayores, pero no pudo hacer nada para ayudar a mi hija y mi nietito.

Después que la Policía apagó el fuego y pude ingresar, ella tenía abrazado a mi nieto en la cama, estaban calcinados. Finalmente, el hombre pidió justicia para su hija y sus nietos. Seguidamente, desfilaron los demás testigos de la causa, finalizando la audiencia pasadas las 13.00 horas. El juicio continuará hoy con más testigos.

José Luis Burgos debe responder por los delitos de “homicidio triplemente calificado por el vínculo, con alevosía y por femicidio”, y por su pequeño hijo por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y con alevosía” y por las niñas, por doble “homicidio calificado por el vínculo y con alevosía en grado de tentativa” por lo que, en caso de ser declarado culpable, recibiría pena de prisión perpetua.

El doble crimen

El hecho por el cual Burgos se sentó en el banquillo de los acusados ocurrió en noviembre de 2017. En la madrugada de aquel día, el imputado Luis Burgos, expareja y padre de una de las víctimas, respectivamente, llegó hasta la precaria casilla donde vivía Celeste y sus tres hijos. Luego de cerrar con un candado desde afuera la puerta de ingreso, a través de una ventana, arrojó un papel encendido. Eso desató el voraz incendio que terminó, finalmente, con la vida de la madre y su pequeño niño.

En la habitación descansaban también otras dos niñas de cuatro y cinco años, hijas de María Celeste, quienes fueron rescatadas por un adolescente de 16 años que, al escuchar el pedido de Celeste, ingresó a la casilla y puso a salvo a las niñas. La mayor de edad declaró luego en cámara Gesell y dijo “¡Fue Luis!” sindicando al ex de su madre como la persona que originó el trágico incendio.