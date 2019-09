Educación convocaría a los gremios para explicar los aumentos otorgados al sector

El ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, en declaraciones a la prensa expresó que no se viene reuniendo con los gremios docentes porque se habría agotado la instancia de diálogo en la agenda planteada para este año. Si bien va a convocar a los gremios para aclarar cómo quedará establecido el nuevo perfil del salario de acuerdo a las modificaciones que se produjeron en el ámbito nacional y el local, también convocará participar al Ministerio de Hacienda para que quede claro lo que se está pagando, de acuerdo a los aumentos que se han tenido este mes.

En este sentido, Gutiérrez aclaró que “respecto al mes de agosto, hay satisfacción en lo que se ha pagado. En primer lugar, no se ha descontado el Impuesto a las Ganancias, que afectaba a más de cinco mil docentes en Catamarca y ahora afecta a solamente a trece, solo trece docentes del todo el sistema educativo provincial tienen retención de Impuesto a las Ganancias, los otros cinco mil no”.

A su vez, explicó que este mes se va a liquidar la diferencia a favor de los trabajadores de $ 2.000 de los aportes previsionales, “este mes aplicamos el 8 % de la paritaria y comienza a aplicarse la cláusula gatillo, y yo sigo pensando y confiando en que vamos a llegar a fin de año con un aumento considerable, siguiendo el ritmo de la inflación y que nuestros docentes no van a perder poder de capacidad adquisitiva”, remarcó.

En relación al pago del bono que los gremios vienen reclamando, descartó la posibilidad de efectivizar su pago y aclaró que Nación dio el bono porque tiene una pauta salarial de un 28 por ciento anual, sin cláusula gatillo: “a ellos les pagan el bono y el mes que viene vuelven a cobrar el mismo sueldo, porque la pauta salarial no se movió, no ven el beneficio de la cláusula gatillo, por eso el aumento podría llegar hasta un cincuenta por ciento e incluso más si es más la inflación”.

En relación a los aportes provinciales para el sistema educativo, el funcionario destacó que “la Provincia está cumpliendo y haciendo un esfuerzo enorme. Estamos cerca de los 800 millones de pesos mensuales en salario y en la medida que eso provoca resultados educativos importantes, que los chicos aprenden más, que los docentes se concentran en su trabajo y cumplen las metas, obviamente que la Provincia paga con gusto y reconoce todas las demandas que se han ido planteando”.

Paro

Por otro lado, Gutiérrez se refirió a la medida de fuerza convocada por CTERA y expresó que “hay que buscar una forma de expresar esa solidaridad de otra manera. Dejar a los chicos de Catamarca sin clases no me parece justo con los chicos, ni me parece justo con las familias. Creo que hay que expresar solidaridad y repudiar cualquier tipo de agresión, pero no creo que lo más adecuado sea enseñarle a los chicos que se puede dejar de tener clases por este tipo de hechos. La interrupción del servicio educativo me parece una medida extrema, que debe darse en condiciones muy especiales y que no tengan otro tipo de solución. Expreso mi solidaridad, pero también mi preocupación por dejar a nuestros chicos sin clases en algo que ni ellos, ni nosotros, ni sus familias pueden hacer nada para resolver”.

Decreto

En relación al decreto para el pago de deudas y las altas docentes, que reduciría el trámite administrativo de 22 a 11 pasos, Gutiérrez comentó que todavía no salió, “estuvimos revisándolo con la gente de la Secretaría de Asesoría General de Gobierno y, probablemente, esta semana esté firmado”.