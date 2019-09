Actrices Argentinas presentará una nueva denuncia

Desde el colectivo Actrices Argentinas, que está compuesto por varias figuras del ambiente artístico, volvió a convocar una conferencia de prensa con el fin de denunciar un caso de acoso sexual y maltrato que se llevará a cabo el jueves a las 18:30 en el auditorio Bauen.

La metodología que se empleará será similar al que se utilizó cuando el movimiento feminista acompañó a Thelma Fardín cuando expresó que Juan Darthés la había abusado.

“Esta acción se llevará a cabo en conjunto con colectivas de autoras, escritoras, directoras, técnicas de cine, bailarinas, músicas, trabajadoras de centros culturales, colectivos feministas y transfeministas; y organizaciones por los derechos humanos”, aseguró la organización.

La opinión de Dolores Fonzi sobre el colectivo de Actrices Argentinas

Dolores Fonzi fue entrevistada desde el ciclo Intrusos. La actriz, que es la protagonista de la nueva película dirigida por Sebastián de Caro titulada “Claudia” habló entre otros temas del colectivo al que forma parte.

“El colectivo está muy bien, más fuerte que nunca, seguimos adelante con todas las acciones que teníamos pensada para seguir visibilizando la desigualdad de derechos”, dijo la artista en conversación con cronista del programa de espectáculos.

Y posteriormente agregó: “Somos 500 personas, no todos pensamos igual. No haría hincapié en una división de nada porque no es real”.