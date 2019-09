El abogado de Eugenio Veppo arremetió contra su propio cliente: "Me mintió"

Este martes por la mañana se supo que Eugenio Veppo, el periodista que atropello a dos agentes de tránsito en Palermo, tenía dos antecedentes e incluso una condena judicial. Su abogado, José Luis Ferrari, se mostró sorprendido por la noticia y arremetió contra su propio cliente: "Fue lo primero que le pregunté y me dijo que no, me mintió".

Tanto Veppo como su hermano, Paolo, fueron denunciados el 25 de abril de 2014 por violar el artículo 149 del Código Penal, que indica que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas". Por eso la jueza Patricia Larocca, del Juzgado Penal Contravencional Número 15, resolvió que ambos realicen 20 horas de tareas comunitarias en la "institución de bien público que el Patronato de Liberados designe a tal efecto".

Además, el periodista tiene una causa en trámite por atentado y resistencia a la autoridad en 2018. "Uno puede no recordar una causa que tiene 20 años de antigüedad, pero él tuvo una causa el año pasado. Entiendo que me subestimó. Si me miente me voy a dar cuenta", explicó Ferrari durante una entrevista en Crónica.

El abogado opinó que Veppo pudo no haberle contado la verdad "por vergüenza, para no quedar mal con su familia", dado que indicó que sus papás "desconocían la causa de 2018", en la que se resistió a la autoridad. También reveló que del momento del impacto que terminó con la vida de la agente Cinthia Choque, le dijo que se "llevó puesta una cosa". "Yo soy su abogado, pero no soy bolud..., hay gente que está sufriendo y por eso pedí disculpas. Este chico tiene que entender que tuvo una conducta temeraria", aseguró Ferrari.

Los antecedentes podrían incidir en la eventual condena que resolverá la magistrada Yamile Bernan, del Juzgado Criminal y Correccional 13. La jueza ya agravó la acusación contra el periodista, que será juzgado por homicidio simple con dolo eventual. De ser encontrado culpable, podría recibir una condena de entre ocho y 25 años de prisión.

A esta acusación se le suman los daños causados contra el agente Santiago Siciliano, que está internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández. La imputación es de lesiones graves, con una pena de 3 a 10 años. La jueza Bernan tiene un plazo de diez días para determinar si dicta la prisión preventiva o le permite a Veppo volver a su casa a la espera del juicio. El periodista en tanto quedó detenido y pasó la noche del lunes en la cárcel de Ezeiza.