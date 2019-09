El senador Mera interroga a Nación por la importación de residuos

El senador nacional por Catamarca, Dalmacio Mera, manifestó su preocupación por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que permite la entrada al país de residuos peligrosos procedentes de otros países. El representante de la provincia elevó, el viernes pasado, un proyecto de comunicación para que el Gobierno conteste las graves inquietudes que surgen de las medidas adoptadas por el Decreto Nº 591/2019.

En particular, Mera subrayó que el decreto “deja sin efecto la prohibición taxativa para el ingreso de residuos peligrosos, sin que sea garantizada su inocuidad” y parece “flexibilizar la normativa en una materia tan sensible”. El actual titular de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sostuvo que la iniciativa del Gobierno resulta “contraria” a dos principios fundamentales en la materia: “El de no regresión ambiental”, que afirma que “no se puede retroceder en el derecho”; y “el de progresividad”, porque “así como no se puede retroceder, se debe legislar hacia adelante”.

Por otro lado, el legislador pregunta al Ejecutivo “si de esta forma se buscó habilitar lo que hasta hoy estaba prohibido”, o sea, la importación de basura de otros países para ser reutilizados en el país, en violación del artículo 41 de la Constitución Nacional, y “si la decisión de emitir el decreto está vinculada a que el Gobierno chino prohibió la importación de basura a comienzos de este año, siendo sus principales proveedores Estados Unidos y Europa”, y “no sabiendo estos qué hacer con dichos residuos tóxicos, y habiendo la Argentina accedido a su petición de ser país receptor de parte de ellos”.