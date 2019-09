Obrero sufrió un grave accidente laboral en los talleres de la Municipalidad de Valle Viejo

Un accidente laboral de características graves tuvo lugar ayer a la mañana, en el interior de los talleres de la Municipalidad de Valle Viejo, que funcionan detrás del parador de Tres Puentes, en el departamento chacarero.

De acuerdo a la información policial, aproximadamente a las 7.45, el empleado del municipio Walter Castro (40) se encontraba desarrollando sus tareas como todos los días, cuando de repente se le cayó encima la rampla del carretón (medio utilizado para transportar vehículos pesados) y fue, literalmente, aplastado, sufriendo lesiones de consideración, principalmente en la cabeza y el tórax.

La víctima se encontraba junto a otros trabajadores, quienes al percatarse del accidente laboral llamaron de inmediato a la ambulancia del Hospital de Villa Dolores, pero como los minutos pasaban y la unidad de salud no llegaba, los compañeros de Castro resolvieron cargarlo en un vehículo particular y llevarlo al hospital. Allí, recibió los primeros auxilios y fue de inmediato derivado a esta ciudad capital, para una atención más compleja. Así fue que ingresó al Hospital San Juan Bautista, donde permanece internado en la terapia intensiva bajo pronóstico reservado. Un primer informe médico daba cuenta que si bien el hombre había ingresado consciente, iba a ser sometido a una tomografía computada para descartar o confirmar lesiones internas que ponen en riesgo su vida.

Demora

El grave accidente laboral fue informado a la Policía de San Isidro, tras el ingreso del trabajador lesionado al Hospital de Villa Dolores, quienes se constituyeron en los talleres y resguardaron la escena del hecho.

Más tarde, personal de la Unidad Judicial Nº 10 de Valle Viejo se apersonó en los talleres de la Municipalidad y llevó a cabo las tareas de rigor, bajo las directivas del fiscal en turno, Dr. Mauricio Navarro Foressi. Versiones daban cuenta que tras ser golpeado por la rampla, Castro sufrió una herida cortante en la cabeza de la que emanaba sangre, sin embargo, en el lugar al arribar la Policía no había restos de la misma. Por otro lado, se conoció que en la jornada de hoy, el secretario gremial del SOEM Valle Viejo, Javier Andrada, denunciaría al municipio por el supuesto abandono de persona. “Los empleados municipales no tienen la cobertura de la ART. Por la falta de indumentaria y elementos de trabajo realizamos una presentación en la D.I.L., multaron a la Municipalidad, pero los empleados no recibieron ninguna respuesta. Los empleados están sin ART”.

“Falta de atención”

El intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, aseguró ayer en declaraciones a medios radiales, que todos los empleados de la comuna chacarera están cubiertos con un “autoseguro”, tal como lo tiene la provincia. Asimismo, indicó que el hecho se produjo por una “falta de atención del operario accidentado”.

“La ART ya dejó de existir en un montón de lugares; la provincia tiene ahora un autoseguro y nosotros tenemos un autoseguro (...). Porque las ART eran un choreo que se armó en su momento (...). Fue una desgracia con suerte, pero no estamos desprotegiendo a nadie. Nuestros empleados están cubiertos con autoseguro y en ningún momento se desprotege a nadie,”, afirmó el intendente, en relación a las acusaciones que recayeron sobre la Municipalidad, tras el accidente laboral de un empleado municipal.