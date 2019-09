Sorpresiva demolición de la casona de “La Farola”: ahora solo quedaron escombros en la mítica esquina catamarqueña

Sorpresiva demolición de la casona que durante 44 años funcionó como “La Farola”. Si bien el reconocido local de comidas dejó de funcionar en el local comercial en la esquina de Rivadavia y avenida Güemes desde hace un par de años, llamó la atención que en pocas horas se hiciera desaparecer una esquina emblemática para los catamarqueños.

La sorpresa generó críticas de diversos sectores y a través de las redes sociales. A su vez, se cuestionó si la casona se encontraba o no como edificio patrimonial de la cultura local y las normativas que rigen para la protección del patrimonio histórico y arquitectónico.

En este sentido, Natalia Ponferrada, secretaria de Turismo de la provincia, se refirió a la demolición y dijo que “primero hay que ver si la casona tenía algún instrumento que la protegiera o que la haya declarado de algún valor arquitectónico, histórico o cultural. No es mucho lo que se pueda hacer en esas circunstancias”.

Según la funcionaria y de acuerdo al patrimonio con el que cuenta la ciudad, la reconocida como “La Farola” no representaba un patrimonio local, y aclaró que “si uno ve los perfiles de la ciudad, la identidad arquitectónica representativa, no todos los edificios deben ser conservados, porque no todos tienen un valor intrínseco.

Desconozco el valor o los antecedentes de esta casona en particular. Más allá de haber sido un comedor o un punto de encuentro durante años en la provincia, no se le asigna valor patrimonial.

A su vez, hay que tener en cuenta que era una propiedad privada y, si el propietario no tenía ninguna normativa de preservación sobre el inmueble, es factible el trabajo que se realizó”.

A su vez, la funcionaria destacó que es lamentable la demolición y propuso que se deberían actualizar las normas de patrimonio que existen en la ciudad y en la provincia.

A su vez, Ponferrada aclaró que “si bien llamó la atención la demolición, yo como defensora de lo que es la preservación del patrimonio, ya sea material o inmaterial, fui testigo del derrumbe de muchísimas casonas de más valor, no solo por la acción del tiempo sino también por la falta de políticas de conservación y por la picota, como ser la casa de gobernadores en los gobiernos anteriores, y nadie dijo nada, nadie salió a reclamar. Entonces, llama la atención que salgan a criticar ahora”.