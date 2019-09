Rafa Nadal sumó un nuevo Grand Slam

El español festejó luego de trabajar duro e imponerse por 7-5, 6-3 y 5-7, 4-6 y 6-4 en Nueva York, adonde Manu Ginóbili se mudó por esta semana para ver el torneo. De esta manera, “La Fiera” conquistó su 19° torneo de Grand Slam y quedó a solo uno de Roger Federer (3° y 38). También está Novak Djokovic (1° y 32) en esta contienda, con 16 Majors.

Ante un jugador que parece no gastar energías porque le pega naturalmente a la pelota, Nadal debió luchar durante casi cinco horas. No le resultó sencillo, puesto que el moscovita de 1,98 metro defendió como... Rafa. Si bien pudo haber sufrido algunas lagunas (léase errores no forzados), en el tercer y cuarto set las corrió y las devolvió todas.

Así, el español sigue siendo el rey en el ranking ATP continuando como número 1 y jugando a un gran nivel.