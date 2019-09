Grave accidente de operario del municipio de Valle Viejo

Pasadas las 7.45 de esta mañana un empleado de la comuna de Valle Viejo, sufrió un grave accidente al desprenderse la máquina en la que transportaba los carretones y al caer la rampa del mismo, impactó en su cabeza. El hecho sucedió en uno de los talleres de la municipalidad chacarera, el cual se encuentra detrás del Parador de Tres Puentes. El obrero fue identificado como Walter Castro de 44 años, fue derivado en primer término al Hospital de Villa Dolores y luego trasladado al Hospital San Juan Bautista.

Según declararon trabajadores del taller, en diálogo con Radio Valle Viejo Castro “estaba con sus compañeros cerca de él cuando se percataron de lo que había sucedido. El es chofer y sabe cómo se debe maniobrar ese tipo de maquinarias. Evidentemente fue un roce lo que él sufrió con la rampa”.

El hombre fue rápidamente auxiliado pero la ambulancia, que fue solicitada al momento, demoró tanto, que los mismos trabajadores lo trasladaron en un auto particular a Villa Dolores.

Mientras se espera conocer datos del estado de salud, trascendió que Castro no tiene cobertura de ART, lo cual ya fue reclamado con anterioridad por el sindicato que agrupa a los municipales chacareros. Además el aviso a la Policía no fue realizado sino hasta que la noticia trascendió en los medios. A esto se debe sumar que la Unidad Judicial tampoco fue notificada y la zona del accidente no se preservó como corresponde.