Aseguran que después de las PASO varios radicales iniciaron diálogo con el Gobierno

El dirigente radical Pedro Caliero cargó duro contra algunos de sus correligionarios y dijo que, de forma “especulativa”, luego de conocer los resultados adversos que dejaron las PASO del 11 de agosto, buscan despegarse de la gestión nacional que conduce Mauricio Macri.

“Se ve, indudablemente, que hay ciertos sectores del radicalismo que con los resultados de las PASO están tratando de tomar distancia del gobierno de Macri. Nosotros venimos militando dentro del espacio de Leopoldo Moro hace muchos años, pero no nos sorprende la actitud especulativa de algunos dirigentes de tratar de despagarse, de acomodar el cuerpo a lo que se viene”, disparó.

En lo que respecta al orden provincial, Caliero expresó su apoyo a la gestión del gobierno que conduce Lucía Corpacci, y dijo que a pesar de ser radical se sumó hace bastante tiempo para acompañar esta gestión.

“Cada acción la hice con convicción. Cuando decidimos incorporarnos formalmente al gobierno de la Dra. Corpacci, lo hicimos público y dimos la cara fuimos permeable a la crítica. Hoy, muchos de los que nos criticaban después de los resultados de las PASO, ya entablaron diálogo. Dirigentes radicales que se quieren unir, algunos con grado de representación en la estructura partidaria, otros con cargos políticos. No voy a dar nombres, que lo digan ellos. Nosotros no cerramos la puerta a nadie, y eso es lo que vale”, sentenció.

Contra Castillo

En otro orden de cosas, el dirigente volvió a aclarar que sigue siendo radical a pesar de los intentos que hubo para expulsarlo del padrón de socio. “Inventaron la figura de afiliado expulsado, que no existe en el marco de la Carta Orgánica Partidaria, para excluirme del padrón a mí y a otros correligionarios. Pero sigo siendo radical, milito desde hace años dentro de las filas del movimiento nacional alfonsinistas, que lidera Leopoldo Moro. Somos parte de ese proyecto y, a nivel local, somos parte de un proyecto provincial que estamos acompañando la gestión de Corpacci”, expresó.

Caciques

Además, Caliero salió a respaldar a las distintas líneas internas que decidieron apartarse del radicalismo y responsabilizó a la figura de Oscar Castillo y de Eduardo Brizuela del Moral de cerrar los espacios de participación.

Aseguró: “La figura de cacique de Oscar Castillo, que administra minorías, y esa minoría le garantiza a él ciertos espacios de poder. Espacios que luego, los distribuye para sus amigos, y obvio preserva su propio espacio. Sabemos que se tejen acuerdos en función de esos intereses y no de los intereses generales, ni de los afiliados, mucho menos de los intereses de la gente, y las consecuencias se ven reflejadas después en las urnas. La sociedad está reclamando recambio y desde la dirigencia habíamos trabajado tanto. Había cuadros para asumir responsabilidad de gobierno. Sin embargo, se centralizó en la figura de Brizuela del Moral y Castillo, gran ventor para mucho, y hoy son las consecuencias, en la que viví el partido desde 2011 no hubo elecciones internas. En esta última, no se me permitió participar, se cerró la participación a otras fuerzas políticas”, afirmó.

Padrón electoral

Finalmente, Caliero dijo que fue tanto el malestar de los radicales que se hizo sentir en las urnas.

“El padrón electoral de la Capital de Juntos por el Cambio sacó menos votos de la cantidad de afiliados que tiene el partido radical en la Capital y, a nivel provincia, sucedió lo mismo. Entre los propios radicales no se votaron. Ese mensaje hay que interpretarlo”, indicó.