Una adolescente fue mordida en el rostro por su novio de 16 años

Una mujer de 40 años, de quien se reservan los datos personales para resguardar la identidad de su hija, se hizo presente en la Unidad Judicial Nº 10 el pasado viernes y denunció al novio de la adolescente de 16 años, de haberle provocado lesiones en el rostro por mordiscos.

De acuerdo a la presentación, la mujer contó que el hecho sucedió el día viernes, en horas de la tarde, en inmediaciones a la Plaza de San Isidro, en el departamento Valle Viejo. A la salida del colegio, después de las 13.00 horas, cuando la chica de 15 años regresaba a su casa, fue interceptada por su novio, el acusado y, por motivos que no trascendieron, se inició una discusión entre ambos. En medio de la pelea verbal, el jovencito se abalanzó sobre su novia y le mordió en más de una oportunidad el rostro, provocándole lesiones de las que emanaba sangre. Luego, se marchó. Compañeras de la joven lesionada la socorrieron y la contuvieron acompañándola hasta su casa, donde le contó lo que le había pasado a su madre. La mujer no lo dudó y se dirigió junto a la chica al precinto judicial, donde realizó la denuncia pertinente. En su relato, la adolescente habría contado que esta no era la primera vez que su novio la agredía, pero que, anteriormente, no le había dicho nada a su madre. Consecuencia de los mordiscos en el rostro, la joven resultó con lesiones que demandaron que recibiera la atención médica.

Ayer

Por otra parte, ayer domingo, por requerimiento del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría Novena llegó a un domicilio del barrio 107 Viviendas Sur, donde se estaba desarrollando un desorden familiar.

Al llegar, la patrulla sorprendió infraganti a un joven de 28 años, agrediendo físicamente a su pareja, una mujer de 33 años.

Mientras el sujeto fue llevado a la Comisaría la Mujer, denunció el hecho en el Precinto Noveno.

144

Si sos víctima de violencia física, psicológica, económica y/o sexual o conocés a alguien que la sufra comunicate a la línea gratuita 144 desde cualquier punto del país, todos los días, a cualquier hora y pedí ayuda.