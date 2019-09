Mirtha Legrand: “Nadie me llamó para que me rectifique, nadie me domina"

Una semana más tarde de sus declaraciones, donde trató de "fracasado" al presidente Mauricio Macri y luego le pidió disculpas, Mirtha Legrand aclaró que no es “una panqueca” y que su intención fue “hacer un chiste” que le salió mal cuando dijo que invitaría a Alberto Fernández a su mesa.

"Sigo fiel a Cambiemos y votaré a Macri porque confío en él, le tengo cariño y simpatía y creo que es lo mejor para nuestro país”, sostuvo Legrand en su ciclo de este sábado y volvió a pedir disculpas en vivo: “Soy de un solo matiz, un solo pensamiento y una sola idea. Pienso con mi corazón y mi corazón me dice que vote a Macri”.

Tras sus palabras, la conductora pidió un aplauso a los presentes y remarcó entre risas que detrás de cámara “hay muchos que no aplauden”.

Por otro lado, aclaró: “Nadie me llamó para que me rectifique, nadie me domina, me manejo sola, ni del canal ni del Gobierno ni de nada, digo lo que pienso y siento”.

