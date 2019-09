Fuerte revelación de Nicole Neumann: "Hoy me doy cuenta de que me acosaron"

El mal recuerdo de una periodista invitada a Nosotros a la Mañana con un famoso cantante al que no quiso mencionar fue el detonante para que Nicole Neumann (38) cuente que, al igual que Paula Galloni, ella también fue víctima de acoso.

Todo surgió a raíz del relato de Galloni: “Una vez fui a una entrevista y un cantante se me tiró encima, yo era muy chica. Estábamos solos en un departamento. Por suerte yo reaccioné y lo alejé. Tenía 19 años y trabajaba en la revista Pronto. Cuando terminamos de hacer la nota él habrá imaginado que como era buena onda con él, me gustaba. (...) Se me abalanzó e intentó besarme”.

ras escucharla indignada, Nicole contó: “A mí me pasó de chica, que arranqué a los 12 años, con fotógrafos, productores y todo este tipo de cosas. Pero en ese momento no era un abuso ni un acoso. Entonces lo vivías como raro… Lo que tiene es que, como yo era tanto más chiquita, tenía a mi mamá siempre atrás, tenía ese freno. Pero uno no decía ‘me acosaron’. No se vivía de esa forma”.

Luego, la modelo reflexionó: “Hoy me doy cuenta de que esas situaciones fueron acoso. Más cuando era menor de 18, bastante menor. He tenido 13 o 14 años...”. Ahí, Paula Galloni le preguntó qué pasó cuando se volvió a cruzar con esas personas de adulta, y Nicole aclaró: “Sí. Pero nada, ya está, pasaron 18 años. Ellos actuaron súper naturales. No era Nicole a los 12, pero hoy se habla y es otra cosa. Sabemos de qué hablamos y tiene un título, en ese momento no tenía ni el título el acoso”.

Si sufrís acoso pedí ayuda al 144

