Secuestraron animales sueltos en Valle Viejo y Ambato

Entre las 19:30 de la tarde de ayer y la 01:30 de hoy, personal de la División Policía Montada, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales de la Policía de la Provincia, realizó operativos de captura de animales sueltos.

En la Avenida de Circunvalación Dr. Néstor Kirchner, a la altura del Puente del Rio del Valle, de la localidad de Sumalao, Dpto. Valle Viejo, los ef3xtivos procedieron al secuestro de una (01) yegua, pelaje bayo goteado, crin larga, marca de fuego en pierna derecha poco legible. Asimismo, en calle Los Nardos de la localidad de El Rodeo, Departamento Ambato, el personal policial interviniente hizo lo propio con un (01) caballo alazán listado, miembros blancos, crin larga; una (01) yegua, pelaje alazán listado, crin larga, miembro posterior izquierdo blanco; una (01) yegua poni negra frontina, lomo overo, crin larga, miembro posterior derecho blanco, sin marca de fuego visible.

Más tarde, en calle Las Dalias, conjuntamente con sus pares de la Subcomisaría El Rodeo, secuestraron un (01) caballo pelaje flor de durazno, crin larga, marca de fuego no visible, y en la ruta provincial N° 4, a la altura del paraje Bella Vista, Dpto. Ambato, secuestraron una (01) vaca mocha doradilla, cara blanca, marca de fuego no visible; una (01) vaca mocha pelaje overo oscuro, marca de fuego no visible; una (01) ternera astuda doradilla, cara overa, marca de fuego no visible, todas con señal de sangre en la oreja izquierda despunte, y en oreja derecha muesca de arriba.

Por último, en la ruta provincial N° 16, a la altura del complejo habitacional Los Alpinos Banda Sud de la localidad de La Puerta, Dpto. Ambato, los Policías procedieron al secuestro de una (01) vaca mocha overa, señal de sangre en la oreja izquierda hoja de higuera, y en oreja derecha pilón con caravana N° DP041A0046, marca de fuego no visible; una (01) vaca mocha negra, con señal de sangre en la oreja izquierda banco de abajo y hoja de higuera, y en la oreja derecha despunte y zarcillo de abajo, con caravana N° DP041A0291, marca de fuego no visible y una (01) vaca mocha, pelaje overo, señal de sangre en la oreja izquierda despunte y zarcillo de abajo y en la oreja derecha sacado de arriba.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los animales secuestrados, que deberán comparecer en un plazo de 72 horas en la División Policía Montada, ubicada en el predio del Polideportivo Policial de la ruta nacional Nº 38 de esta Ciudad Capital, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos, debiendo abonar la multa por pastaje y mantención correspondiente.

En caso de no ser reclamados en el plazo antes referido, se procederá a su decomiso o subasta, conforme lo establecido en la reglamentación vigente.