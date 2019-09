Jalil diferenció las políticas de Provincia y Nación y dijo que la situación social es “muy grave”

El intendente de la Capital y candidato a gobernador del Frente de Todos, Raúl Jalil, lanzó duros cuestionamientos a las políticas implementadas por Mauricio Macri durante su gestión y las colocó en el polo opuesto al de las políticas aplicadas por Lucía Corpacci.

En diálogo con la prensa, el intendente capitalino se refirió, en primer lugar, al pedido efectuado por el SOEM para que se haga efectivo un bono o una recomposición salarial y sostuvo que aún no se arribó a un acuerdo, pero que seguirán dialogando al respecto. En ese marco, se refirió a la crisis que atraviesa el país: “Está muy difícil, la gente la está pasando muy mal, la recaudación está cayendo y el dólar se fue muy alto, eso repercute en mayor inflación, nadie sabe qué índice de inflación vamos a tener, estamos en un supuesto default y hay que tener mucha cautela” con el manejo de los fondos públicos.

Respecto del pedido para que los precarizados empiecen a formar parte de la planta de empleados del municipio, Jalil fue contundente en decir que eso no será posible. “Lo de los precarizados es imposible porque es un plan social, todos los municipios los tenemos por este desorden macroeconómico que tenemos cada vez mayor, donde cada día hay más desempleo, más inflación, la gente la está pasando peor y lo que estamos tratando con esto es tratar de atenuar el tema social”, explicó.

Ante la consulta sobre cuál es su opinión sobre el futuro cercano del país, el candidato a gobernador más votado de las PASO se mostró desconfiado. “Creo que las cosas no van a estar bien, uno desea que las cosas mejoren, pero uno por lo que ve en el calle no. Hay una caída seria del salario real y eso lo vemos con mucha preocupación con Lucía (Corpacci), pero hay cosas que nosotros no podemos hacer”, añadió.

Más adelante, el intendente insistió en remarcar las diferencias entre los modos de administrar de la Nación y la Provincia. Consideró que se encontraban en polos opuestos y dijo que “los catamarqueños vamos a sufrir, por muchos años, las políticas nacionales”.

Al ser consultado por la posibilidad de un debate entre los candidatos a gobernador, Jalil se mostró escéptico sobre el valor que pueda tener. “Hubo un debate que hizo la iglesia en algún momento (2015) y no sé si habrá servido para algo. No lo he pensado, pero uno debate todos los días”, respondió.

En esa línea, dijo que mientras desde Juntos por el Cambio “tienen un proyecto político que despide gente, que se ha endeudado en dólares, nosotros tenemos otro proyecto político que es estar al lado de la gente” y aseguró que “estas políticas, más allá de Lucía y de mí, van a seguir”.