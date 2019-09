Corpacci entregó los aportes de “Mi Bingo Catamarqueño” y dijo que la iniciativa de Capresca fue un éxito

Ayer se realizó la entrega de los aportes correspondientes a la edición Mi Bingo Catamarqueño Poncho 2019. Dentro de lo previsto, la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca, Capresca, formalizó la entrega a las entidades beneficiarias que trabajaron en la venta de cartones y, en particular, al SAME, entidad elegida en esta oportunidad que se benefició con 350 mil pesos.

El acto estuvo encabezado por la gobernadora Lucía Corpacci, el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el interventor de Capresca, Juan Cruz Miranda; el gerente de Capresca, Néstor Tomassi; el intendente de la Capital, Raúl Jalil y representantes de las instituciones beneficiadas.

En su discurso de apertura, Juan Cruz Miranda señaló que por un pedido especial de la gobernadora, en este sorteo la ayuda fue destinada de manera especial al SAME “por ser una entidad que día a día está realizando un trabajo muy intenso y que requiere del aporte económico que se pueda hacer”. Y, en esa línea, anunció que el organismo donará dos ambulancias de alta complejidad para el servicio de emergencia provincial.

Miranda sostuvo que esta es la primera vez que realizan un sorteo en el mes de julio con un total de 57 mil cartones vendidos, lo que permitió ayudar a las economías familiares que viven de la venta del bingo. “Desde ahora, vamos a llevar adelante todas las tareas que se requieren para el sorteo de diciembre”, comunicó.

Por su parte, la gobernadora destacó el éxito de los dos Bingos Catamarqueños que, además de ser un momento “donde la familia se encuentra”, también “dinamiza ese día la economía local” y las instituciones que participan se ven beneficiadas.

“Yo quiero hacer un reconocimiento especial a todos los representantes de las instituciones. Siempre pensaba que las ONGs, las organizaciones civiles, son un brazo indispensable para la marcha de un gobierno. Llegan donde nosotros no llegamos. A veces, la vorágine del día a día nos impide llegar a todos los lugarcitos que quisiéramos llegar”, expresó.

La mandataria resaltó las dos ambulancias que donará Capresca para el SAME que tiene un “rol fundamental en la sociedad. “Ojalá que no se cansen nunca, que sigan trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora, porque la sociedad los necesita. Quiero hacer una mención especial al SAME. Y hago un reconocimiento al doctor Bazán. El SAME es lo que es su director, que supo transmitir a todos la misma responsabilidad y la misma disposición.

Mi reconocimiento a todo su equipo, y ojalá sigan trabajando” dijo al tiempo que anunció que a través de Salud se adquirirán 10 ambulancias para la provincia.

Asimismo, se refirió a la línea de crédito que se realiza a través de Capresca destinada a los pequeños productores, para la compra de maquinaria. “Es una línea financiada por el CFI a través de Capresca con tasa bajísima, que les permite comprar lo que necesitan. “El año pasado entregamos mucha maquinaria y, este año, no tuvimos nada. Supongo porque no tuvimos difusión. La vamos a presentar ahora, para que la tome la prensa y la podamos difundir más. Lo bueno es que se puede alquilar y después acceder a la compra. Se puede acceder a la compra o se puede devolver el equipamiento. Más que nunca necesitamos la tarea solidaria de cada una de las institucionales, para salir adelante”, afirmó.

Luego, se procedió a la entrega de los aportes de las 32 instituciones que resultaron beneficiadas en el sorteo “Mi bingo Catamarqueño” del mes de julio.