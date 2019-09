Para los bomberos voluntarios, el pago de la deuda solo será un paliativo que no cubrirá el costo operativo de los cuarteles

Hasta ayer, los diferentes cuarteles de Bomberos Voluntarios debían realizar la presentación de la documentación que les permitiría ser acreedores del subsidio otorgado por Ley N° 5.554, correspondiente al año 2018.

En toda la provincia, serían 7 los cuarteles en condiciones administrativas que podrían acceder al beneficio. Este es de un importe de 3 millones de pesos, que se habían anunciado en mayo por la primera mandataria, Lucía Corpacci.

En este sentido, Alfredo Gómez, tesorero de la Federación de Bomberos Voluntarios, comentó que “el bombero y el brigadista lesionados en el último incendio en Andalgalá dejó al descubierto una seria problemática que venimos atravesando, que tiene que ver con la cobertura social, los seguros por riesgos, entre otros. Nosotros todavía estamos sin instrumento legal que nos respalde con una obra social”.

A su vez, Gómez comentó que vienen manteniendo reuniones con el director de Defensa Civil, por la deuda del 2018 que se está por pagar, “estamos en septiembre del 2019 y con la tasa de incendios más alta de los últimos 10 años, seguimos peleando para que se haga efectivo el pago. Hablamos del pago de una deuda, no de lo que corresponde a este año”.

“Nosotros hablamos con la gobernadora, que se mostró preocupada por si ya habíamos podido cobrar, pero lamentablemente todavía no. La burocracia, el papelerío y, lamentablemente, los cuarteles, que demoraron en presentar la documentación”, aclaró.

A su vez, expresó que según lo que vienen hablando con las autoridades de Hacienda y, si se aceleran los trámites, posiblemente la semana que viene se estaría cobrando lo correspondiente al año 2018.

Por otro lado, Gómez hizo una evaluación de los montos que están previstos, “de esos 3 millones, son aproximadamente 300 mil pesos por cuartel. A modo de ejemplo, en el cuartel de Valle Viejo, tenemos un gasto operativo mensual de 45 mil pesos por mes, en lo que tiene que ver con seguro de vida, combustible, elementos varios, alimentación y otros gastos son más de 500 mil pesos al año, lo que implicaría que esto sería solo un paliativo para nosotros”.

En relación a la deuda 2019, Gómez aclaró que tienen conocimiento de que la gobernadora quería que se pague antes de que ella termine su mandato, “esperamos que el trámite sea más rápido, de acuerdo a lo planteado por Corpacci”.

Incendios

Por otro lado, Alfredo Gómez reflexionó sobre la preocupante situación que se está viviendo con los incendios. “Estamos en una situación realmente preocupante, la gente no toma conciencia de que no se puede prender fuego, no se puede quemar basura, estamos con la tasa de incendios más alta de los últimos años.

Ya hemos registrado 9 focos ígneos por día, solamente en el Valle Central”.