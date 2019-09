Leo Ponzio reconoció que recibió dinero en la causa por arreglos de partidos en España

La tercera jornada del juicio por el supuesto arreglo del partido entre Zaragoza y Levante, en la temporada 2011/2012 del fútbol español, tuvo las declaraciones del los jugadores involucrados, entre ellos el argentino Leonardo Ponzio, quien confesó haber recibido dinero que luego devolvió a un dirigente.

El mediocampista de River Plate, que se perderá el duelo de ida de la semifinal de Copa Libertadores contra Boca Juniors, dio su versión de los hechos y se defendió ante el juez asegurando que Agapito Iglesias, presidente del Zaragoza en esa época, lo llamó para contarle qué sucedía y recibió 85.000 euros en dos pagos.

“Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer un favor que lo retire para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él en La Romareda”, explicó Ponzio en el juicio.

Y agregó: “Me dijo que era para hacer frente a entradas y colectivos para el desplazamiento. No era un directivo, no sé quién era pero lo veía con él, pertenecía al club”.

Respecto al supuesto pago de primas u otro tipo de beneficios con dinero en efectivo, Ponzio también negó rotundamente que haya sucedido en algún momento.

“Yo no, pero mis otros compañeros sí. Me enteré porque me lo comunica Gabi. No recuero bien pero en alguna reunión en el vestuario. Cobraba el salario normal. El club me debía muchísimo dinero”, aseguró en su defensa.

Finalmente, Ponzio mostró su arrepentimiento frente al juez y confesó haber cometido un grave error: “Fue una equivocación mía“. Además, afirmó que Gabi, capitán del Zaragoza en la mencionada temporada, no le informó al plantel de ningún pago en efectivo.