El Nobel de Economía, duro contra Macri y el Fondo

En medio de la turbulencia en el mercado cambiario, un prestigioso economista estadounidense analizó la situación que atraviesa Argentina y cómo es que se llegó a ella.

A través de su cuenta de Twitter, el Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, abrió hilo para explicar lo que, a su parecer, ocurrió en nuestro país.

El reconocido economista consideró que la respuesta “de libro de texto” para resolver el problema de los déficits gemelos que heredó Macri del gobierno de Cristina Kirchner -déficit comercial y déficit fiscal- es una “consolidación fiscal más la depreciación de la moneda”, de modo que una mejora en las exportaciones permita compensar la caída de la demanda interna.

“Pero Macri no pudo o no quiso morder la bala, no estaba dispuesto a soportar el rechazo de los grandes recortes presupuestarios”, señaló el economista.

“Y tampoco a permitir una rápida depreciación del peso, tanto por el impacto inflacionario en un país con historial de inflación, como por la deuda en dólares. En cambio, recurrió a más préstamos extranjeros”, explicó.

Y aseguró que Macri se recostó en el endeudamiento externo, primero en los mercados y luego en el FMI para no realizar un ajuste drástico en el inicio de su gestión. “Pero, al final, todo lo que hizo fue cavar un pozo más profundo, con un gran aumento de la deuda externa y desacreditando a los reformadores neoliberales”, apuntó.

“Los últimos intentos desesperados por estabilizar la situación involucraron aumentos drásticos de las tasas de interés y austeridad de último minuto y, por lo tanto, una desagradable caída”, remarcó finalmente.