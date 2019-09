Pacientes denuncian que no tienen ambulancias

Familiares y pacientes del Hospital de Los Altos, que corresponde al Área Programática Nº 6, en diálogo con LA UNION, denunciaron que desde hace tiempo a esta parte el nosocomio no tiene ambulancia.

Expresaron su malestar por la falta de respuesta por parte de las autoridades del área central del Ministerio de Salud de la provincia y aseguran que, en caso de suma gravedad, la ambulancia de Alijilán presta el servicio, pero son los pacientes quienes, supuestamente, deben hacerse cargo del combustible.

“Antes teníamos que pagar el combustible, ahora... ahora ni eso”, se quejó una mujer que debe trasladar a su padre hasta el Hospital San Juan Bautista.

En ese contexto, otra mujer dijo que tienen que pedir al Hospital de Alijilán el servicio de ambulancia porque hay pacientes que necesitan ser trasladados. “Ni se imaginan la situación que vivimos cuando ocurren accidentes. Es tan elemental la ambulancia”, afirmó.

Rayos X

Por otra parte, los pacientes reclamaron que hace varios días que el nosocomio no está realizando radiografías porque el aparato de rayos X se rompió. “Casi no tenemos médicos y los pocos que están, por más buena voluntad que tengan, no pueden hacer mucho, porque el aparato de rayos X está roto y es el único en toda la zona. Nadie sabe cuándo lo van reparar. Es tan viejo ese aparato que no sé si vale la pena”, concluyó la mujer.