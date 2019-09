La ambulancia no llegó: bronca e impotencia por la muerte de un hombre en Las Pirquitas

Dolor e indignación en la localidad de Las Pirquitas por la muerte de un vecino. Juan Castro, de 59 años, sufrió un infarto y murió antes de llegar al Hospital San Juan Bautista.

La familia del hombre fallecido comentó que se comunicaron con el Hospital de Piedra Blanca solicitando la presencia de la ambulancia para que lo trasladen al nosocomio, pero esta nunca llegó al domicilio debido a que el vehículo no contaba con los medios de seguridad, como ser la sirena y las balizas.

Tras esperar por un lapso de media hora, los familiares de Juan decidieron trasladarlo en un auto particular. Ya en pleno viaje, y a la altura del ingreso a la Quebrada de Moreira, se cruzaron con una ambulancia del Hospital de Villa Dolores, en la que subieron al hombre y lo trasladaron al hospital, pero lamentablemente antes de al ingresar a la guardia, Juan murió.

Ante esta situación de dolor, se le sumó otra, pero de bronca. Es que ahora, las solicitaron secuestrar el auto en el que trasladaron Juan. “Es una locura, me quieren secuestrar el vehículo porque no llegó la ambulancia. Hice lo que cualquier ser humano haría. Nosotros actuamos frente a la desesperación, veíamos que se moría y no nos quedó otra que cargarlo en el auto y traerlo”, comentó indignado el sobrino de la víctima.